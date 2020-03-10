Kits para diagnóstico do novo coronavírus chegam ao Espírito Santo Crédito: Divulgação / Sesa

O Espírito Santo recebeu, na tarde desta segunda-feira (9), 10 kits para testagem do novo coronavírus (Covid-19). Com isso, 240 amostras poderão ser testadas sem precisarem ser encaminhadas para o Rio de Janeiro. De acordo com boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgado nesta segunda, o número de caso suspeitos subiu para 28

Os kits chegaram ao Estado após o Ministério da Saúde habilitar o Espírito Santo como um dos estados que farão a análise nos pacientes do próprio território.

Cada kit é capaz de analisar 24 amostras e o resultado do teste sai em até 24 horas. A previsão é que nos próximos dias o governo federal libere mais kits para o Estado.

Casos no ES

Dos 45 casos notificados em todo o Estado até o momento, 16 foram descartados e um confirmado pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), no Rio de Janeiro. Outros 28 estão sendo investigados.

Todos os casos suspeitos possuem vínculo de viagem ao exterior conforme preconiza Ministério da Saúde para definição de caso suspeito do Covid-19  agora são 36 países sustentados para verificação da doença.

Os pacientes apresentam quadro clínico leve, sem sinais de gravidade sendo, nesses casos, indicado o isolamento domiciliar de acordo com o protocolo adotado no Brasil.

Treinamento para análises no ES

Durante esta semana, uma equipe do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) passará por treinamento na Fiocruz e a previsão é que a partir da próxima semana as análises comecem a ser feitas.

Até lá, as amostras negativas para vírus da influenza A e B e para o vírus sincicial respiratório continuarão sendo enviadas para o Instituto.

De acordo com o coordenador do Lacen/ES, Rodrigo Ribeiro Rodrigues, a confirmação ou exclusão dos casos suspeitos no laboratório do próprio Estado vai permitir um resultado mais ágil trazer uma resposta mais rápida para a Vigilância Epidemiológica.

Além do monitoramento do novo coronavírus, o Estado terá um outro kit que permitirá ao Lacen a testagem para mais 20 tipos de vírus respiratórios.