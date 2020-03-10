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Solidariedade

Coronavírus: Giorgio Armani doa mais de 1 milhão de euros a hospitais

Com operações quase paradas em Milão, estilista italiano Giogio Armani doou dinheiro a hospitais da Itália

Publicado em 10 de Março de 2020 às 08:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 08:47
O estilista Giorgio Armani Crédito: Reprodução/Instagram @jessicamagazinehk
O estilista Giorgio Armani decidiu que era hora de ajudar o combate ao coronavírus. O italiano doou 1,25 milhão de euros, cerca de R$ 6,6 milhões, para quatro hospitais e a Agência de Proteção Civil da Itália para ajudar no surto do Covid-19. 
Na Itália, já morreram 463 pessoas em decorrência da doença, que contaminou, até agora, mais de 9,1 mil pessoas só no país europeu. 

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Segundo informações do jornal O Globo, Armani teve uma receita de 2,1 bilhões de euros em 2018 e a maioria dos funcionários do grupo sediado em Milão está trabalhando de casa. Uma porta-voz da marca disse que as instalações de produção estão operando com o mínimo de pessoas. 

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