Coronavírus: Giorgio Armani doa mais de 1 milhão de euros a hospitais

Na Itália, já morreram 463 pessoas em decorrência da doença, que contaminou, até agora, mais de 9,1 mil pessoas só no país europeu.

Segundo informações do jornal O Globo, Armani teve uma receita de 2,1 bilhões de euros em 2018 e a maioria dos funcionários do grupo sediado em Milão está trabalhando de casa. Uma porta-voz da marca disse que as instalações de produção estão operando com o mínimo de pessoas.