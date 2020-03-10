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Desabafou com Victor Hugo

'BBB 20': Prior acusa capixaba Gizelly de querer beijá-lo por marketing

Prior e Victor Hugo conversaram sobre a conduta da capixaba Gizelly no 'BBB 20' e chegaram à conclusão de que além de insegura a advogada de Vitória está 'jogando muito'

Publicado em 10 de Março de 2020 às 08:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 08:36
"BBB 20": o brother Prior Crédito: TV Globo/Reprodução
Prior tirou a madrugada desta terça (10) para desabafar com Victor Hugo, que o chamou para conversar na área externa da casa do "BBB 20". 
Lá, o psicólogo falou com o arquiteto sobre os movimentos do jogo da casa mais vigiada do Brasil e Prior concordou. Em seguida, os dois também avaliaram a conduta da capixaba Gizelly
"A Gizelly está jogando muito aqui dentro, até esse fato dela brincar comigo de beijo, ela está jogando. Um dia antes do paredão e ela falar que gosta do meu beijo, é o marketing que ela cria pra ela. Eu não corto porque acho engraçado, mas ela usa", disse Prior. 

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Victor Hugo tentou arrancar mais afirmações do brother e, em seguida, soltou: "E ela é muito insegura, ela se escondia atrás do jogo do Pyong. Só agora ela está mais confiante depois de ter voltado do paredão. Mas eu estou tranquilo com ela". 

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