'BBB 20': Prior acusa capixaba Gizelly de querer beijá-lo por marketing

Lá, o psicólogo falou com o arquiteto sobre os movimentos do jogo da casa mais vigiada do Brasil e Prior concordou. Em seguida, os dois também avaliaram a conduta da capixaba Gizelly.
"A Gizelly está jogando muito aqui dentro, até esse fato dela brincar comigo de beijo, ela está jogando. Um dia antes do paredão e ela falar que gosta do meu beijo, é o marketing que ela cria pra ela. Eu não corto porque acho engraçado, mas ela usa", disse Prior.
Victor Hugo tentou arrancar mais afirmações do brother e, em seguida, soltou: "E ela é muito insegura, ela se escondia atrás do jogo do Pyong. Só agora ela está mais confiante depois de ter voltado do paredão. Mas eu estou tranquilo com ela".