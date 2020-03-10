Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Negociação com Boninho

'BBB 20': Gagliasso quer eliminar Victor Hugo e deve participar de festa

Negociação com Boninho foi feita pelas redes sociais e animou fãs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 08:26

Publicado em 10 de Março de 2020 às 08:26

O ator Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução/Instagram @brunogagliasso
Boninho e Bruno Gagliasso devem entrar disfarçados na próxima festa do próximo final de semana (14) do BBB 20. Boninho prometeu que estaria lá e chamaria Bruno Gagliasso, um grande fã do programa.
Pelas redes sociais, ele topou e até disse que estava agilizando como tudo aconteceria via WhatsApp com Boninho.
Nas mensagens pelas redes sociais, Boninho também disse que colocaria Tiago Leifert vestido de uma forma que ninguém conseguisse reconhecê-lo.
Até a mulher de Gagliasso resolveu rir da situação e da possibilidade de Bruno aceitar se disfarçar no BBB. "Vão te reconhecer pelo seu tamanho", brincou.
Fá incondicional do programa, a atriz Bruna Marquezine também se prontificou a participar. "Me chama que eu vou", publicou a amiga de Manu Gavassi.

Veja Também

Marcela é acusada de desmerecer amiga Gizelly como advogada no 'BBB 20'

Família de Gugu apresenta documento em que Rose Miriam se declarava solteira em 2012

Francisquinha Alves: idosa com Alzheimer "cura" preconceito com vídeos

Thalita Rebouças também mostrou interesse, e Boninho parece ter se entusiasmado. "Quer? Fechado", escreveu o Big Boss.

PEDIDO DE ELIMINAÇÃO

No Twitter, Gagliasso liderou uma campanha para eliminar Victor Hugo do BBB 20. Ele pediu aos seguidores que votassem no participante. Muito por conta da briga que ele teve com Manu que é uma das concorrentes que o ator gostaria de ver na final.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Imagem de destaque
Carta Pokémon de milhões de libras: valorização gera onda de crimes com roubos e furtos
Imagem BBC Brasil
5 formas simples de perder gordura abdominal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados