Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Papo da madrugada

Marcela é acusada de desmerecer amiga Gizelly como advogada no 'BBB 20'

Na conversa, Marcela lembrou do momento em que Tiago Leifert começou a falar sobre o que havia ocorrido no Quarto Branco e quando Gizelly teve um susto achando que já estava no paredão

Publicado em 09 de Março de 2020 às 19:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 19:15
"BBB 20": as sisters Marcela e Gizelly Crédito: TV Globo/Reprodução/Instagram @gizellybicalho
Em papo na madrugada desta segunda-feira (9) com Manu, Ivy e Flayslane, Marcela acabou fazendo alguns comentários que não foram muito aceitos por parte do público no BBB 20. Após traçar um paralelo entre as reações de Gizely no jogo com a atuação dela em tribunais, a médica foi acusada de desmerecer a profissão de sua melhor amiga.
Na conversa, Marcela lembrou do momento em que Tiago Leifert começou a falar sobre o que havia ocorrido no Quarto Branco e quando Gizelly teve um susto achando que já estava no paredão.
"Hoje ela teve um mini surto por nada. Quando o Tiago tava falando das roupas e ela: 'Votação?'", começou Marcela. Na sequência, fez a relação do ato com a atuação dela em sua vida profissional.
"Mas ela precisa aprender a se controlar, como a pessoa defende crime assim?", disse Marcela. Apesar de depois todas elas falarem bem de Gizelly, o público da internet não gostou.

Veja Também

BBB 20: autenticidade de Gizelly conquista o público e orgulha os amigos

"Que tipo de amizade é essa?", escreveu uma seguidora. "Agora está desmerecendo até a profissão da Gi. Com uma amiga dessas não precisa de inimigo", opinou outra.
"Marcela questionar como a Gizelly consegue defender crimes sendo tão descontrolada foi um dos comentários mais infelizes. Além de rebaixar a Gi, como sempre faz, ainda criminalizou a profissão dela. Advogado defende gente e não crime", escreveu uma outra seguidora.
Marcela chegou a perder mais de 100.000 seguidores. O seu Instagram oficial havia publicado que ela tinha atingido a marca de 4 milhões de fãs, mas o número retrocedeu, e a postagem foi apagada.

Veja Também

BBB 20: Anitta defende Babu e pede para 'cuidar do Instagram' do brother

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados