Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality Show

BBB 20: Anitta defende Babu e pede para 'cuidar do Instagram' do brother

Participante está no paredão desta semana, junto a Manu e Victor Hugo

Publicado em 09 de Março de 2020 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 17:35
Babu Santana é um dos participantes do BBB 20 Crédito: Victor Pollak/Globo
Mais votado pela casa do BBB 20, Babu está no paredão desta semana junto com Manu e Victor Hugo. Como de costume, os administradores das redes sociais dos três participantes fizeram rapidamente publicações pedindo pela permanência dos respectivos brothers, com a exceção do perfil de Babu, que só foi se manifestar na manhã desta segunda-feira (9).
A demora não agradou a cantora Anitta, que parece torcer para que o brother fique na casa. Antes da publicação ser feita no perfil dele, ela deixou um comentário na segunda foto mais recente do rapaz.
"Gente, deixa eu cuidar do Instagram do Babu pelo amor de Deus. Cadê vocês pedindo pra ele não sair no paredão? Ajuda a gente", escreveu a cantora.

Veja Também

BBB 20: autenticidade de Gizelly conquista o público e orgulha os amigos

"BBB 20": Victor Hugo diz que capixaba Gizelly foi grande decepção

"BBB 20": Manu, Victor Hugo e Babu estão no paredão

Quatro horas após o comentário, foi feita a publicação com a hashtag #FicaBabu. Mostrando apoio ao ator, a apresentadora Tatá Werneck comentou com um coração na foto.
O paredão triplo formado neste domingo (8) foi composto por Manu Gavassi, emparedada após apertar o botão vermelho do Quarto Branco, Victor Hugo, indicado pelo líder Pyong e Babu, mais votado pela casa.
Babu recebeu votos de Gizelly, Manu, Mari, Ivy e Flayslane, totalizando cinco indicações. Já Pyong, contradisse as expectativas e não manteve a intenção inicial de colocar Prior no paredão. Segundo o brother, ele respeita o jogo de Prior, apesar de não gostar de atitudes que dificultam a convivência na casa, mas realmente não concorda com as estratégias de Victor Hugo.
A eliminação acontece na terça-feira (10) e vem na sequência do histórico paredão que bateu o recorde de votação no reality, disputado entre Pyong, Gizelly e Guilherme -que deixou o programa. Com 416 milhões de votos, a última terça-feira (3) contabilizou mais que o dobro da maior votação até então, que tinha sido em 2019, com 202 milhões de votos, quando Elana deixou o programa ao perder a disputa para Carol e Paula.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados