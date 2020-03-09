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Manu e Prior também

'BBB 20': Victor Hugo diz que capixaba Gizelly foi grande decepção

Brother, que está no paredão, fez avaliações dos colegas de 'BBB 20' em voz alta enquanto estava na cozinha da casa mais vigiada do Brasil

Publicado em 09 de Março de 2020 às 09:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 09:32
"BBB 20": o brother Victor Hugo Crédito: TV Globo/Reprodução
Victor Hugo ficou um tempo sozinho na cozinha do "BBB 20" na noite deste domingo (8) e começou a falar em voz alta sobre algumas avaliações que estava fazendo sobre o jogo. Ele frisou algumas questões sobre Prior, Gizelly e Manu - com quem teve até uma discussão pesada na festa do sábado (7). 
"Diante disso, dessas confusões, Manu também, provavelmente, é uma pessoa que eu não quero me relacionar. Ela também entra no mesmo caso da Gizelly quanto ao fato de que, se ela vier conversar comigo, a gente pode se resolver", falou. 

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Em seguida, reavaliou: "Está bom. Prior (Felipe), não quero mais saber. Manu e Gizelly são pessoas que eu não quero mais me relacionar. Gizelly, uma grande decepção. Manu, uma grande decepção. Mas, que também é possível dar uma segunda chance, caso elas venham conversar comigo". 

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