'BBB 20': Victor Hugo diz que capixaba Gizelly foi grande decepção

"Diante disso, dessas confusões, Manu também, provavelmente, é uma pessoa que eu não quero me relacionar. Ela também entra no mesmo caso da Gizelly quanto ao fato de que, se ela vier conversar comigo, a gente pode se resolver", falou.

Em seguida, reavaliou: "Está bom. Prior (Felipe), não quero mais saber. Manu e Gizelly são pessoas que eu não quero mais me relacionar. Gizelly, uma grande decepção. Manu, uma grande decepção. Mas, que também é possível dar uma segunda chance, caso elas venham conversar comigo".