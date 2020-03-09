BBB 20: autenticidade de Gizelly conquista o público e orgulha os amigos

Gizelly Bicalho conquistou geral Crédito: Divulgação / Globo

"Eu vim de Vitória, não vim pra perder!" A frase da capixabíssima Gizelly Bicalho foi apenas mais uma que acabou fazendo sucesso no twitter, rede social que mostra em tempo real como está a temperatura dentro da casa mais vigiada do Brasil e quais são os favoritos para ganhar o prémio de R$ 1,5 milhão do Big Brother Brasil 20. Nascida em Iúna, no norte do Estado, e morando em Vitória, onde atua como advogada criminalista e empreendedora, Gigi Furacão - como é chamada pelos amigos - é, sim, uma das favoritas do programa. No paredão em que foi indicada, a sister recebeu só 0,6% dos votos, um dos menores índices de rejeição da história do BBB e, ao que tudo indica, a autenticidade da participante é o segredo do sucesso.

Uma das melhores amigas de Gizelly, Tais Dadalto, conversou com a gente e contou um pouco do que está achando da participação da amiga no reality. Ela conheceu a sister durante uma pós-graduação que fizeram juntas e lembra que se apegaram muito rapidamente. A Gizelly é muito intensa em todas as suas relações e, por isso, ficamos muito próximas do dia para a noite. Desde então, ela é uma das minhas melhores amigas.

Tais conta que Gizelly sempre quis participar do BBB e não fazia questão de esconder isso de ninguém. Inclusive ficava imaginando o dia em que seria uma blogueira famosa, mesmo quando ainda não contava nem com 2 mil seguidores no Instagram.

"O grande sonho dela sempre foi ser famosa e por isso todos os amigos estão muito felizes com a participação dela no BBB20 e com o seu sucesso na internet" Tais Dadalto - Amiga da sister

Desde a época do Snapchat ela já se destacava com seus vídeos engraçados, contando o seu dia-a-dia e dos amigos mais próximos. Ela, na verdade, sempre teve um feeling artístico. O grande sonho dela sempre foi ser famosa e por isso todos os amigos estão muito felizes com a participação dela no BBB20 e com o seu sucesso na internet, diz.

Sucesso no "Queridômetro"

O posicionamento da 'sister' em relação a questões sociais e assuntos da casa tem conquistado o coração dos internautas, principalmente os 'twiteiros'. Sobre a recepção e identificação do público, Tais acredita que acontece por conta de sua autenticidade, humor ácido e sensatez  que acabam rendendo muitos memes divertidos nas redes sociais.

Felizmente Gizelly conquistou o público e as redes sociais, atualmente possui 1,8 milhões de seguidores só no insta. Vários famosos vestem a camisa do Team Gizelly, como Marina Ruy Barbosa e Gio Ewbank. No twitter e em contas de entretenimento do Instagram ela também é muito bem vista, comemora.

Para Tais, esse sucesso todo é fruto da espontaneidade de Gizelly. Ela não é nem um pouco forçada e isso agrada o público. Além disso, ela é muito carismática, sempre está com a piada pronta na ponta da língua. As pessoas acabam se identificando com ela pela sua simplicidade, é gente como a gente.

E mais uma vez Gigi representando o Brasil todo kkkkkk ??? Pelo amor de deus! Azar no amor, azar no jogo, azar em tudo. - Bicalho, Gizelly ?#BBB20 #TeamGizelly pic.twitter.com/mTOnievSr9 — Gizelly Bicalho ? (@gizellybicalho_) March 6, 2020