'Eu vim de Vitória, não vim para perder', diz Gizelly no 'BBB 20'

A nossa Gizelly Bicalho pode ter passado um perrengue até descobrir, na noite desta terça-feira (3), que o eliminado do paredão era o brother Guilherme. A disputa foi histórica e contabilizou mais de 400 milhões de votos, quebrando recordes internacionais.
Mas depois que o bonitão deixou a casa mais vigiada do Brasil, emocionado, a advogada criminalista capixaba - que já disse que quer ser milionária, porque com o Direito ela acha que não irá trabalhar mais - quase explodiu de felicidade.
Pulando, agarrada com a sister Ivy que agradeceu sua torcida de Minas Gerais, a capixaba soltou: "Eu vim de Vitória, não vim para perder".
O trecho do vídeo, é claro, viralizou na web e só um tuíte soma mais de 190 mil visualizações (até o fim da manhã desta quarta (4). "Assim que se fala, garota!", escreveu o internauta ao compartilhar a gravação do reality da Globo.