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'Eu vim de Vitória, não vim para perder', diz Gizelly no 'BBB 20'

Capixaba do 'BBB 20' soltou o verbo e comemorou sua permanência na casa após Guilherme ser eliminado no paredão histórico do reality da Globo

Publicado em 04 de Março de 2020 às 11:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 11:42
"BBB 20": a capixaba Gizelly Crédito: TV Globo/Reprodução
A nossa Gizelly Bicalho pode ter passado um perrengue até descobrir, na noite desta terça-feira (3), que o eliminado do paredão era o brother Guilherme. A disputa foi histórica e contabilizou mais de 400 milhões de votos, quebrando recordes internacionais. 
Mas depois que o bonitão deixou a casa mais vigiada do Brasil, emocionado, a advogada criminalista capixaba - que já disse que quer ser milionária, porque com o Direito ela acha que não irá trabalhar mais - quase explodiu de felicidade.
Pulando, agarrada com a sister Ivy que agradeceu sua torcida de Minas Gerais, a capixaba soltou: "Eu vim de Vitória, não vim para perder".

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O trecho do vídeo, é claro, viralizou na web e só um tuíte soma mais de 190 mil visualizações (até o fim da manhã desta quarta (4). "Assim que se fala, garota!", escreveu o internauta ao compartilhar a gravação do reality da Globo.

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