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Mais de 400 milhões de votos

'BBB 20': Pyong se salva e Guilherme é eliminado em paredão histórico

Modelo foi eliminado com 56,07% dos votos

Publicado em 04 de Março de 2020 às 08:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 08:42
"BBB 20": o brother Guilherme Crédito: Reprodução/Instagram @guinapolitano
O jogo acabou para Guilherme no Big Brother Brasil 20. Em uma disputa muito acirrada, o modelo foi eliminado da disputa com 56,07% dos votos contra Pyong, que teve 43,29% dos votos. Gizelly, que também estava na berlinda, foi bem menos votada e teve 0,64%.
A eliminação da noite desta terça-feira (3) teve 416 milhões de votos, recorde histórico do BBB, mais que o dobro da maior votação até então, que tinha sido em 2019, com 202 milhões de votos, quando Elana deixou o programa ao perder a disputa para Carol e Paula. 
"A sensação é de gratidão sempre. Isso tudo aqui é muito intenso. Eu tinha outra visão do Big Brother. É o jogo mais louco da minha vida. Estou muito feliz com a minha atuação aqui", disse ele, antes de deixar o programa. 
A formação do paredão desta semana foi diferente da tradicional. Indicado pela líder Ivy, Guilherme teve o direito de escolher quem ele iria enfrentar. O modelo colocou Pyong na berlinda, querendo, nas palavras dele, que o público julgasse o que o hipnólogo está fazendo no reality.
A participação de Guilherme no BBB 20 foi muito marcada pelo relacionamento de idas e vindas com Gabi Martins. Nos últimos dias, a hashtag #ForaGuilhermeAbusivo chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter. Muitos dos que escreviam contra ele argumentavam que Gabi tem sido usada pelo brother e não tem conseguido ser feliz no reality pelas brigas com o modelo e pela forma como ele a trata.

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O constante interesse dele por Bianca Andrade, a Boca Rosa, eliminada na terça passada, também marcou a passagem de Guilherme durante o BBB 20. Logo que entrou na casa, ele disse que a influenciadora era linda. Durante uma festa no início de fevereiro, Boca Rosa, visivelmente alcoolizada, chegou a pedir um beijo para Guilherme, que recusou. 
A situação, porém, deixou Gabi muito chateada. Além de atrair a atenção de Gabi e Bianca, Victor Hugo também se declarou apaixonado por Guilherme.

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