Rainha Elizabeth II pode ter que mudar rotina por obra bilionária

O Palácio de Buckingham nunca mais será o mesmo depois da obra que está para acontecer nos salões habitados pela rainha Elizabeth II. Todo o processo será supervisionado pelo príncipe Philip, mas é a chefe máxima que pode ser impactada pela quebradeira real.
Elizabeth II poderá ter que mudar sua rotina por conta dos ambientes que serão reformados, segundo informações da Glamurama. No total, o britânico The Telegraph estima que R$ 2,1 bilhões sejam investidos nas revitalizações.
No Instagram oficial da família real, a administração do perfil postou: "A reforma melhorará o acesso dos visitantes e tornará o Palácio mais eficiente.