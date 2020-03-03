Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Palácio em quebradeira!

Rainha Elizabeth II pode ter que mudar rotina por obra bilionária

Os salões do Palácio de Buckingham, na Inglaterra, vão receber investimentos de R$ 2,1 bilhões para melhorias

Publicado em 03 de Março de 2020 às 09:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 09:40
A rainha Elizabeth II Crédito: Reprodução/Instagram @queenelizabethiiuk
Palácio de Buckingham nunca mais será o mesmo depois da obra que está para acontecer nos salões habitados pela rainha Elizabeth II. Todo o processo será supervisionado pelo príncipe Philip, mas é a chefe máxima que pode ser impactada pela quebradeira real. 
Elizabeth II poderá ter que mudar sua rotina por conta dos ambientes que serão reformados, segundo informações da Glamurama. No total, o britânico The Telegraph estima que R$ 2,1 bilhões sejam investidos nas revitalizações. 

Veja Também

"BBB 20": Gizelly para Prior: "Não gosto do seu jogo, gosto do seu beijo"

Capixaba visita ilha em que foi filmado "Piratas do Caribe"

Maquiador das famosas, Rodrigo Costa surge exibindo corpão no carnaval

No Instagram oficial da família real, a administração do perfil postou: "A reforma melhorará o acesso dos visitantes e tornará o Palácio mais eficiente. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica
Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados