'BBB 20': Gizelly para Prior: 'Não gosto do seu jogo, gosto do seu beijo'

Enquanto Pyong
e Prior
ainda comentavam sobre o jogo da discórdia do "BBB 20
" da noite desta segunda (2), Gizelly
passou pela sala e surpreendeu o arquiteto: "Prior, posso falar uma coisa com você? Pode me olhar? Eu não gosto muito do seu jogo, mas gosto do seu beijo".
Os brothers começaram a rir e aplaudir a advogada de Vitória. "Até fiquei vermelho", brincou Prior.
Gizelly e Prior se beijaram durante uma das festas do reality da Globo
e, na ocasião, a capixaba chegou a dizer: "Sabe o que é pior? Beija direitinho".