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'BBB 20': Gizelly para Prior: 'Não gosto do seu jogo, gosto do seu beijo'

Gizelly e Prior já se beijaram durante uma das festas do 'BBB 20'

Publicado em 03 de Março de 2020 às 09:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 09:29
"BBB 20": a capixaba Gizelly com o brother Prior Crédito: TV Globo/Reprodução
Enquanto Pyong e Prior ainda comentavam sobre o jogo da discórdia do "BBB 20" da noite desta segunda (2), Gizelly passou pela sala e surpreendeu o arquiteto: "Prior, posso falar uma coisa com você? Pode me olhar? Eu não gosto muito do seu jogo, mas gosto do seu beijo". 
Os brothers começaram a rir e aplaudir a advogada de Vitória. "Até fiquei vermelho", brincou Prior. 

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Gizelly e Prior se beijaram durante uma das festas do reality da Globo e, na ocasião, a capixaba chegou a dizer: "Sabe o que é pior? Beija direitinho". 

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