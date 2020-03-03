Ex-BBB Marcos Harter processa Globo e pede R$ 750 mil de indenização

Ainda segundo a defesa de Marcos, Emilly agrediu o cirurgião em uma das discussões do ex-casal e a própria participante, que seria a interessada no caso, não abriu procedimento criminal contra o ex.

"Ele foi agredido pela Emilly e até reclamou no programa das unhadas dela. Então, se a emissora tinha que expulsar participante, deveria expulsar os dois e não apenas ele. A Emilly deixou passar o prazo para processá-lo criminalmente, ou seja, ela nem teve interesse em prosseguir com qualquer ação criminal contra ele", destaca o advogado, segundo Fábia Oliveira.