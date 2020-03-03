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Diz colunista

Ex-BBB Marcos Harter processa Globo e pede R$ 750 mil de indenização

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, o cirurgião plástico, acusado de agredir a ex-BBB Emilly Araújo, quer reaver perdas que ela diz ter tido após ter a imagem queimada no reality da Globo

Publicado em 03 de Março de 2020 às 09:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 09:17
O ex-BBB e cirurgião plástico Marcos Harter Crédito: Reprodução/Instagram @drmarcosharter
Na sexta-feira de carnaval, o ex-BBB Marcos Harter entrou com um processo contra a Globo por conta de sua expulsão do 17º reality. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a defesa do cirurgião plástico alega que o médico teve a imagem prejudicada após ter sido acusado de agredir a ex-sister Emilly Araújo
"Ele foi expulso do programa por ter supostamente agredido uma participante. Só que o juiz do caso criminal que a própria Rede Globo instaurou, inclusive, não aplicou a Lei Maria da Penha. Ou seja, não houve agressão à mulher", opina o advogado Bruno Zilberman, do Vainer & Villela Advogados, à colunista. 
Ainda segundo a defesa de Marcos, Emilly agrediu o cirurgião em uma das discussões do ex-casal e a própria participante, que seria a interessada no caso, não abriu procedimento criminal contra o ex. 

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"Ele foi agredido pela Emilly e até reclamou no programa das unhadas dela. Então, se a emissora tinha que expulsar participante, deveria expulsar os dois e não apenas ele. A Emilly deixou passar o prazo para processá-lo criminalmente, ou seja, ela nem teve interesse em prosseguir com qualquer ação criminal contra ele", destaca o advogado, segundo Fábia Oliveira. 
O valor da causa, de acordo com a colunista, é de R$ 750 mil. 

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