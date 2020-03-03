'BBB 20': Rafa Kalimann faz cirurgia às pressas

Rafa Kalimann, do Camarote do "BBB 20", precisou se submeter a uma cirurgia de emergência na casa mais vigiada do Brasil. A sister começou a reclamar no fim de semana de dor de dente e, nesta segunda (2), passou pelo tratamento.
"Deu anestesia e tudo. Estou com a boca toda anestesiada", disse a influenciadora em conversa com Prior. "Deu um abscesso embaixo e um canal em cima", explicou ela aos colegas sobre o problema.
A confinada disse que não está confortável com a situação. "Fiquei com tanta vergonha! Pensando 'estou dando trabalho'. Eu falei se não dava para fazer lá fora e eles disseram que não", comentou.