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Procedimento na boca

'BBB 20': Rafa Kalimann faz cirurgia às pressas

Influenciadora do 'BBB 20' precisou se submeter a uma avaliação e, em seguida, cirurgia na boca

Publicado em 03 de Março de 2020 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 09:00
"BBB 20": a sister Rafa Kalimann Crédito: Reprodução/Instagram @rafakalimann
Rafa Kalimann, do Camarote do "BBB 20", precisou se submeter a uma cirurgia de emergência na casa mais vigiada do Brasil. A sister começou a reclamar no fim de semana de dor de dente e, nesta segunda (2), passou pelo tratamento. 
"Deu anestesia e tudo. Estou com a boca toda anestesiada", disse a influenciadora em conversa com Prior. "Deu um abscesso embaixo e um canal em cima", explicou ela aos colegas sobre o problema. 

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A confinada disse que não está confortável com a situação. "Fiquei com tanta vergonha! Pensando 'estou dando trabalho'. Eu falei se não dava para fazer lá fora e eles disseram que não", comentou. 

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