'BBB 20': capixaba Gizelly cogita beijar Prior após o paredão

"BBB 20": as sisters Gizelly e Marcela Crédito: TV Globo/Reprodução

"Prior, eu não gosto do seu jogo, mas gosto do seu beijo", disse ela ao ensaiar o que gostaria de fazer logo após o anúncio de quem sai nesta terça-feira (3).

Manu foi quem mais gostou da ideia e incentivou a moça a fazer a cena para deixar o Brasil em choque. Prior pode escolher com quem ele iria ao paredão, e o voto do arquiteto foi em Gizelly. Na prova bate e volta, o brother levou a melhor em um jogo de cartas e se salvou da berlinda.

"Acho que ele falaria: 'Essa menina é louca'", disse Gizelly.