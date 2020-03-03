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'BBB 20': capixaba Gizelly cogita beijar Prior após o paredão

Advogada conversou com as amigas e falou da vontade que sente

Publicado em 03 de Março de 2020 às 08:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 08:14
"BBB 20": as sisters Gizelly e Marcela Crédito: TV Globo/Reprodução
Uma cena já ocorrida na primeira semana do Big Brother Brasil 20 pode se repetir. Em conversa com Thelma, Rafa, Manu e Marcela, Gizelly disse que tem vontade de dar um selinho em Felipe Prior, que a mandou ao paredão.
"Prior, eu não gosto do seu jogo, mas gosto do seu beijo", disse ela ao ensaiar o que gostaria de fazer logo após o anúncio de quem sai nesta terça-feira (3).
Manu foi quem mais gostou da ideia e incentivou a moça a fazer a cena para deixar o Brasil em choque. Prior pode escolher com quem ele iria ao paredão, e o voto do arquiteto foi em Gizelly. Na prova bate e volta, o brother levou a melhor em um jogo de cartas e se salvou da berlinda.

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"Acho que ele falaria: 'Essa menina é louca'", disse Gizelly. 
O sexto paredão é formado por Gizelly, Pyong e Guilherme. Um deles vai ser eliminado nesta terça-feira (3).

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