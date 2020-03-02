Sertanejo Henrique, dupla de Netto, morre 22 dias após acidente

Henrique (direita.) ao lado do companheiro Netto (esquerda) Crédito: Reprodução/Facebook Netto e Henrique

O cantor sertanejo Henrique, 22, que fazia dupla com Netto, morreu neste domingo (1º) em decorrência das complicações do grave acidente de carro que ele sofreu no início de fevereiro, no interior paulista. Ele passou 22 dias internado, mas não resistiu.

Henrique, que se chamava Wesley Pereira da Silva, dirigia por uma avenida em Santa Fé do Sul (a 625 km de São Paulo), quando colidiu na traseira de uma caminhonete. Seu carro acabou pegando fogo e ele, encaminhado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto. O motorista da caminhonete não se feriu.

"Henrique e seu companheiro Netto estavam vendo o sonho de viver da música bem pertinho. E assim como a música nos ensina sobre a vida, às vezes a saudade vem. Agradecemos a todos que enviaram as melhores energias, suas orações não foram em vão", afirmou comunicado divulgado pela assessoria da dupla.