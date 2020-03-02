Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aos 22 anos

Sertanejo Henrique, dupla de Netto, morre 22 dias após acidente

Músico de 22 anos será velado na tarde desta segunda-feira

Publicado em 02 de Março de 2020 às 11:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 11:49
Henrique (direita.) ao lado do companheiro Netto (esquerda) Crédito: Reprodução/Facebook Netto e Henrique
O cantor sertanejo Henrique, 22, que fazia dupla com Netto, morreu neste domingo (1º) em decorrência das complicações do grave acidente de carro que ele sofreu no início de fevereiro, no interior paulista. Ele passou 22 dias internado, mas não resistiu. 
Henrique, que se chamava Wesley Pereira da Silva, dirigia por uma avenida em Santa Fé do Sul (a 625 km de São Paulo), quando colidiu na traseira de uma caminhonete. Seu carro acabou pegando fogo e ele, encaminhado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto. O motorista da caminhonete não se feriu.

Veja Também

"BBB 20": no paredão, Gizelly se desespera: "Quero ficar milionária"

Ex-BBB Jéssica se confunde e diz que está na Sapucaí no Carnaval de SP

Modelo capixaba faz sucesso em desfile da Dior, em Paris

"Henrique e seu companheiro Netto estavam vendo o sonho de viver da música bem pertinho. E assim como a música nos ensina sobre a vida, às vezes a saudade vem. Agradecemos a todos que enviaram as melhores energias, suas orações não foram em vão", afirmou comunicado divulgado pela assessoria da dupla. 
O corpo do músico será velado a partir das 12h30 desta segunda, no Velório Municipal de Fernandópolis, no interior paulista. Às 19h, o corpo seguirá para o município paulista de Santa Salete, onde será sepultado na manhã de terça-feira (3).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados