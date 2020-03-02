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Ex-BBB Jéssica se confunde e diz que está na Sapucaí no Carnaval de SP

Ex-sister disse que é tudo muito novo para ela, mas que ela ama o carnaval

Publicado em 02 de Março de 2020 às 08:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 08:26
A ex-BBB Jéssica Mueller no Carnaval de São Paulo 2020 Crédito: Reprodução/Instagram @eujessicamueller
ex-BBB Jéssica Mueller, da edição 18 do reality da Globo, ficou tão extasiada com o Carnaval de São Paulo, no Desfile das Campeãs, que chegou a confundir o local em que estava. "É a minha primeira vez aqui na Sapucaí. Aqui é Sapucaí, né?", disse aos jornalistas que estavam no local, segundo informações da revista Quem. 
Em seguida, se justificou: "Esta é a minha primeira vez em Sambódromo. Primeiro, fui ao Rio. Agora, estou em São Paulo. Anhembi. É tudo muito novidade para mim". 

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No mesmo bate-papo, Jéssica falou sobre sua paixão pelo carnaval: "O Carnaval precisa ser valorizado. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia... O de São Paulo tem sido especial". 

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