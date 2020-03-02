Ex-BBB Jéssica se confunde e diz que está na Sapucaí no Carnaval de SP

A ex-BBB Jéssica Mueller, da edição 18 do reality da Globo, ficou tão extasiada com o Carnaval de São Paulo, no Desfile das Campeãs, que chegou a confundir o local em que estava. "É a minha primeira vez aqui na Sapucaí. Aqui é Sapucaí, né?", disse aos jornalistas que estavam no local, segundo informações da revista Quem.
Em seguida, se justificou: "Esta é a minha primeira vez em Sambódromo. Primeiro, fui ao Rio. Agora, estou em São Paulo. Anhembi. É tudo muito novidade para mim".
No mesmo bate-papo, Jéssica falou sobre sua paixão pelo carnaval: "O Carnaval precisa ser valorizado. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia... O de São Paulo tem sido especial".