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Chá e muita água!

Jojo Todynho faz detox após carnaval: 'Até a alma'

Cantora revelou como é seu processo de detox, que inclui chás, muita água e grãos integrais

Publicado em 02 de Março de 2020 às 08:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 08:15
A cantora Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
Jojo Todynho decidiu que era hora de iniciar um processo de detox no organismo depois desta temporada de folia. A cantora recebeu a orientação de uma nutricionista e começou o protocolo. 
Entre as recomendações, está beber muita água e chás especiais e aumentar a ingestão de legumes, frutas, verduras e grãos integrais. 

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O chá verde, para a artista, tem sido a melhor opção. A receita de Jojo leva canela, gengibre e cardamomo. À revista Quem, a cantora revelou: "Já começo a semana, na segunda-feira, desintoxicando até a alma". 

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