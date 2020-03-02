Jojo Todynho faz detox após carnaval: 'Até a alma'

Entre as recomendações, está beber muita água e chás especiais e aumentar a ingestão de legumes, frutas, verduras e grãos integrais.

O chá verde, para a artista, tem sido a melhor opção. A receita de Jojo leva canela, gengibre e cardamomo. À revista Quem, a cantora revelou: "Já começo a semana, na segunda-feira, desintoxicando até a alma".