Agente à procura

Meghan Markle pretende retomar carreira de atriz em filme de super-herói

De acordo com o Daily Mail, o agente de Meghan, Nick Collins, está ocupado procurando longas que se encaixem no perfil procurado por sua cliente
Redação de A Gazeta

01 mar 2020 às 22:02

Publicado em 01 de Março de 2020 às 22:02

A duquesa de Sussex, a atriz Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @meghanmarkle_official
Após se afastar da família real britânica, Meghan Markle, 38, pretende retomar a carreira de atriz. Ela, que em janeiro assinou um contrato de dublagem para uma nova animação da Disney  cujo cachê será doado  quer atuar em um filme de super-herói. 
De acordo com o Daily Mail, o agente de Meghan, Nick Collins, está ocupado procurando longas que se encaixem no perfil procurado por sua cliente.  "Ele disse que ela quer voltar a atuar como parte de um elenco em algo como um filme de super-herói", revelou uma fonte ao tabloide, complementando que ela não deseja ser protagonista do filme. 

"As pessoas não serão capazes de superar o fato de ela ser Meghan Markle. Mas ela está determinada a agir de novo e acha que um grande filme é o caminho a percorrer, algo que vale a pena, mas que não a coloca na frente", disse a fonte. 
A mesma pessoa confidenciou ainda que o interesse surgiu porque muitas atrizes conceituadas como Scarlett Johansson, Jessica Alba, Margot Robbie, Jennifer Lawrence e Halle Berry, estrelaram filmes de super-heróis. "Costumava haver um certo estigma associado aos filmes da Marvel, mas agora eles são o maior mercado do mundo. É isso que ela quer", concluiu.

