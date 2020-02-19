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Tinham intenções comerciais

Rainha proíbe Meghan e Harry de usarem 'realeza de Sussex', diz jornal

Casal pretendia explorar comercialmente o nome após abandonar funções reais

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 08:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 08:15
Os rostos do ducado de Sussex: Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Reprodução/Instagram @duchessofsussex_daily
rainha Elizabeth II baniu o príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, de usarem a marca "realeza de Sussex", revelou o jornal britânico Daily Mail nesta terça (18). A proibição se deu pois o casal recentemente decidiu abandonar suas funções reais.
Eles pretendiam usar a marca em uma série de produtos, como vestuário e material de escritório, segundo a publicação. Também estava nos planos o lançamento de uma organização de caridade apoiada pelo Palácio de Buckingham com o nome.
Além disso, o príncipe e a duquesa de Sussex haviam gasto dezenas de milhares de dólares em um novo site e em seu popular feed de Instagram (@sussexroyal), que tem mais de 11 milhões de seguidores, já explorando o título "realeza de Sussex".

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Lucrar com licenciamentos da marca estava nos planos do casal para sua nova vida no Canadá, país escolhido para se distanciarem da vida dos palácios e terem sua independência financeira. A partir da decisão da Rainha, uma nova marca terá de ser criada.
O casal tinha começado a usar o título "realeza de Sussex" há cerca de um ano, quando saíram do Palácio de Kensington, onde moravam, antes do nascimento do primeiro filho.

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