Nova frente fria deve chegar ao ES com chuva na virada do ano

Publicado em 18/12/2025 às 12h58

A virada do ano deve ser marcada por instabilidade no tempo no Espírito Santo. Segundo o meteorologista Mauro Bernasconi, da Defesa Civil Estadual, cenários monitorados já indicam a possibilidade da chegada de uma frente fria no fim de dezembro, que pode trazer chuva durante o Réveillon.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória (92,5 FM) nesta quinta-feira (18), o especialista explicou que há a expectativa de que o fenômeno atue entre os dias 30 e 31 de dezembro, mas destacou que pode haver mudanças no cenário — já que a previsão envolve um período mais distante. Já o Natal deve ser de sol e tempo firme em praticamente todo o Estado, embora pancadas de chuvas isoladas aos fins de tarde sejam comuns nesta época do ano.

