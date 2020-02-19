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Bruno Montaleone surge sem camisa e exibe corpão 'sem umbigo', dizem fãs

Ator compartilhou o registro sem camisa em sua rede social

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 08:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 08:08
O ator Bruno Montaleone Crédito: Reprodução/Instagram @montaleonebruno
"Dei zoom para achar o umbigo", escreveu uma seguidora de Bruno Montaleone, 23, em sua foto publicada nesta segunda-feira (17). No registro, o ator aparece sem camisa em frente a um espelho dentro do elevador.
O seu umbigo chamou a atenção de muitos seguidores, que ficaram impressionados com o físico do ator. "O incrível caso do jovem sem umbigo", brincou uma fã. "Cadê seu umbigo moço" e outros comentários não pararam na publicação de Montaleone.
O ator não respondeu os comentários dos seguidores sobre seu umbigo.

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Afastado da dramaturgia desde o término da novela "O Tempo Não Para" (Globo), Bruno Montaleone participou da última edição do quadro "Dança dos Famosos", do Domingão do Faustão, e levantou boatos de que estaria se relacionando com a sua professora, a dançarina Jaqueline Ciocci.
O ator se separou de Sasha Meneghel em junho de 2019. Os dois ficaram juntos por um ano e seis meses. Eles assumiram o namoro na passagem de 2017 para 2018, quando ambos publicaram a primeira foto juntos em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. 
No momento, Montaleone está nos Estados Unidos para gravar o filme "Diários de Intercâmbio", da Netflix, protagonizado por Larissa Manoela.
Ver essa foto no Instagram

#beyourownmotivation alou @diegobean1 @drbrunomenezes jajá estou de volta ???? #ésssss

Uma publicação compartilhada por Montaleone (@montaleonebruno) em

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