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Casado com prefeito de Lins, Max Souza diz querer 'orgasmo' no carnaval

Modelo é um dos destaques da escola de samba de São Paulo Pérola Negra

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 08:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 08:03
O modelo Max Souza Crédito: Reprodução/Instagram
Casado com o prefeito de Lins, em São Paulo, Edgar de Souza, Max Souza, 27, é um dos destaques da escola de samba Pérola Negra. É a estreia do modelo, que foi eleito Mister Lins em 2019, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo.  
O modelo tem feito uma dieta bem restritiva, que inclui muita água para manter o corpo bem hidratado e até evitar sexo um dia antes do desfile. Tudo isso, diz Souza, para ter um "orgasmo na avenida". 
"Priorizei os exercícios aeróbicos, como esteira e bicicleta, e coloquei na conta três litros de água por dia até o desfile, para entrar na avenida com o corpo completamente hidratado. Eu quero ter um orgasmo na avenida", diz o modelo.

RAINHA DE BATERIA

Com mais de uma década de experiência no sambódromo, Samara Carneiro, 34, não tem descanso quando chega o Carnaval. Além de integrar o time de musas da Mocidade Alegre, desde o ano passado ela está também à frente da bateria da Pérola Negra, tendo o privilégio de desfilar por duas das principais escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo.

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Mas se engana quem pensa que é só nessa época que ela se dedica com tanto fervor. "Sempre que termina o Carnaval, eu já quero saber do que a escola vai falar no próximo ano, isso me mantém empolgada e faz com que eu me envolva muito mais com a comunidade", diz.
Nos últimos dias, devido às fortes chuvas ocorridas na capital paulista, a Pérola Negra teve seu barracão na Vila Leopoldina invadido pela água. Ninguém se feriu, mas fantasias e carros alegóricos que estavam no local podem ter sido gravemente danificados. Os danos ainda não foram contabilizados pela equipe.
A Pérola Negra é a primeira a se apresentar no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, no segundo dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial.

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