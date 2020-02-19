Casado com prefeito de Lins, Max Souza diz querer 'orgasmo' no carnaval

O modelo Max Souza Crédito: Reprodução/Instagram

Casado com o prefeito de Lins, em São Paulo, Edgar de Souza, Max Souza , 27, é um dos destaques da escola de samba Pérola Negra. É a estreia do modelo, que foi eleito Mister Lins em 2019, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo.

O modelo tem feito uma dieta bem restritiva, que inclui muita água para manter o corpo bem hidratado e até evitar sexo um dia antes do desfile. Tudo isso, diz Souza, para ter um "orgasmo na avenida".

"Priorizei os exercícios aeróbicos, como esteira e bicicleta, e coloquei na conta três litros de água por dia até o desfile, para entrar na avenida com o corpo completamente hidratado. Eu quero ter um orgasmo na avenida", diz o modelo.

RAINHA DE BATERIA

Com mais de uma década de experiência no sambódromo, Samara Carneiro, 34, não tem descanso quando chega o Carnaval. Além de integrar o time de musas da Mocidade Alegre, desde o ano passado ela está também à frente da bateria da Pérola Negra, tendo o privilégio de desfilar por duas das principais escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo.

Mas se engana quem pensa que é só nessa época que ela se dedica com tanto fervor. "Sempre que termina o Carnaval, eu já quero saber do que a escola vai falar no próximo ano, isso me mantém empolgada e faz com que eu me envolva muito mais com a comunidade", diz.

Nos últimos dias, devido às fortes chuvas ocorridas na capital paulista, a Pérola Negra teve seu barracão na Vila Leopoldina invadido pela água. Ninguém se feriu, mas fantasias e carros alegóricos que estavam no local podem ter sido gravemente danificados. Os danos ainda não foram contabilizados pela equipe.