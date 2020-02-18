Xanddy, do Harmonia do Samba, é escoltado após polêmica em show

O cantor Xanddy, do Harmonia do Samba Crédito: Reprodução/Instagram @xanddyharmonia

O cantor Xanddy , do Harmonia do Samba , foi escoltado pela polícia depois de negar fazer um show no Zé Pereira de José de Freitas, a cerca de 48 quilômetros de Teresina, na noite do último domingo (16). O prefeito Roger Linhares chegou a fazer um boletim de ocorrência, no entanto retirou a queixa após entrar em acordo com o grupo.

De acordo com informações do G1, a diretoria da banda Harmonia do Samba esclareceu que a apresentação foi cancelada em razão de problemas técnicos.

O evento chegou a reunir 50 mil pessoas e o cancelamento do show não teria agradado ao público, que estava lá para um pré-carnaval. Segundo a assessoria da Prefeitura de José de Freitas, em nota ao G1, no dia do evento a diretoria da banda enviou uma mensagem informando o cancelamento.