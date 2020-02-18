Xanddy, do Harmonia do Samba, é escoltado após polêmica em show

O cantor Xanddy, do Harmonia do Samba, foi escoltado pela polícia depois de negar fazer um show no Zé Pereira de José de Freitas, a cerca de 48 quilômetros de Teresina, na noite do último domingo (16). O prefeito Roger Linhares chegou a fazer um boletim de ocorrência, no entanto retirou a queixa após entrar em acordo com o grupo.
De acordo com informações do G1, a diretoria da banda Harmonia do Samba esclareceu que a apresentação foi cancelada em razão de problemas técnicos.
O evento chegou a reunir 50 mil pessoas e o cancelamento do show não teria agradado ao público, que estava lá para um pré-carnaval. Segundo a assessoria da Prefeitura de José de Freitas, em nota ao G1, no dia do evento a diretoria da banda enviou uma mensagem informando o cancelamento.
"Procuramos a diretoria da banda, porque não era justificativa, já que alugamos a melhor estrutura do estado para receber o grupo. Eles alegaram depois que o local do show não dava para estacionar e foram embora. O secretário de segurança Fábio Abreu estava na cidade e foi atrás pedir explicações, então a banda esclareceu que estava com problema no equipamento", contou o assessor da prefeitura, Rubens Rocha, à publicação.