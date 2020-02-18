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Xanddy, do Harmonia do Samba, é escoltado após polêmica em show

Cantor acabou envolvido em polêmica durante show em José de Freitas

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 10:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 10:14
O cantor Xanddy, do Harmonia do Samba Crédito: Reprodução/Instagram @xanddyharmonia
O cantor Xanddy, do Harmonia do Samba, foi escoltado pela polícia depois de negar fazer um show no Zé Pereira de José de Freitas, a cerca de 48 quilômetros de Teresina, na noite do último domingo (16). O prefeito Roger Linhares chegou a fazer um boletim de ocorrência, no entanto retirou a queixa após entrar em acordo com o grupo. 
De acordo com informações do G1, a diretoria da banda Harmonia do Samba esclareceu que a apresentação foi cancelada em razão de problemas técnicos. 
O evento chegou a reunir 50 mil pessoas e o cancelamento do show não teria agradado ao público, que estava lá para um pré-carnaval. Segundo a assessoria da Prefeitura de José de Freitas, em nota ao G1, no dia do evento a diretoria da banda enviou uma mensagem informando o cancelamento. 

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"Procuramos a diretoria da banda, porque não era justificativa, já que alugamos a melhor estrutura do estado para receber o grupo. Eles alegaram depois que o local do show não dava para estacionar e foram embora. O secretário de segurança Fábio Abreu estava na cidade e foi atrás pedir explicações, então a banda esclareceu que estava com problema no equipamento", contou o assessor da prefeitura, Rubens Rocha, à publicação. 

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