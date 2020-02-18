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Fora do Twitter

Suposto namorado de Gugu, Thiago Salvatico apaga conta em rede social

No Twitter, os dois já tinham interagido em fotos nas quais Gugu era marcado pelo chef de cozinha bonitão

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 09:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 09:32
O apresentador Gugu Liberato e seu suposto companheiro, o chef de cozinha Thiago Salvatico Crédito: Reprodução/Twitter
O chef de cozinha Thiago Salvatico, de 32 anos, apagou seu perfil do Twitter após estourar a repercussão do seu suposto relacionamento com Gugu Liberato. O bonitão foi apontado como namorado do apresentador e usava a rede social para enviar mensagens para o filho de Maria do Céu, de 90 anos. 
De acordo com informações do jornal Extra, Thiago procurou um escritório na última semana para participar do processo de inventário de Gugu. Os advogados escolhidos são especializados nas áreas de família e sucessões. 
No Twitter de Thiago, antes aberto, aparece a mensagem "Essa conta não existe". Mas, segundo o Extra, ele já não aparecia nas redes desde que foi apontado como o affair de Gugu. No entanto, alguns registros do chef ainda eram públicos. 
Na conta, de acordo com a publicação, era possível ver uma interação entre o chef e Gugu em três ocasiões, em 2015 e 2013. Em maio de 2013, Salvatico marcou o apresentador ao postar a foto de um prato feito à base de aspargos. Em outubro, outra foto marcada com o nome do apresentador surge com um emoji de um bebê loiro. 

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Segundo o Extra, Salvatico e a família decidiram manter a discrição após o nome do chef ser associado ao de Gugu, que morreu três dias antes de Thiago completar 32 anos. O chef foi a São Paulo para o enterro do apresentador. 

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