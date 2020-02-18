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Sensual

Claudia Raia surpreende fãs com foto nua no Instagram

Foto da atriz foi publicada no perfil de Instagram do maquiador Alê de Souza e recebeu uma enxurrada de elogios. 'Até que ficou boa', brincou Claudia

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 08:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 08:33
A atriz Claudia Raia Crédito: Reprodução/Instagram @claudiaraia
A atriz Claudia Raia, 53, recebeu uma enxurrada de elogios, de famosos e anônimos, na tarde desta segunda-feira (17), após ter uma foto sensual publicada nas redes sociais. Ela, no entanto, foi mais modesta na hora de analisar seu próprio nude: "Até que ficou boa", brincou a artista.
O foto foi publicada pelo maquiador Alê de Souza, em sua conta no Instagram. "Lembranças de um de ano. Musa da Vida", escreveu ele ao lado da imagem, sem especificar quando e onde foi feita a imagem, que foi elogiada por vários famosos.
"Que Deus tenha piedade de nós, porque Claudia Raia não tem", brincou a cantora Iza. "Ah! Para. Que mulher mais linda, forte, suave, autentica!", elogiou Carol Kasting. "Como pode um negócio desses", afirmou Bruna Marquezine. "Quero ser assim um dia...", disse Taís Araujo. "Gente, achei que era uma escultura", completou Giovanna Ewbank.   

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Até mesmo o filho de Claudia Raia, Enzo Celulari, 22, comentou: "Mamãe, né". "Meu amigo, sua mãe é simplesmente maravilhosa, deu um tapa na cara de muita novinha", afirmou uma internauta a ele.
Ver essa foto no Instagram

Lembranças do fim de ano Musa da vida @claudiaraia ??

Uma publicação compartilhada por Ale de Souza (@aledesouza1970) em

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