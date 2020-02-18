Claudia Raia surpreende fãs com foto nua no Instagram

A atriz Claudia Raia, 53, recebeu uma enxurrada de elogios, de famosos e anônimos, na tarde desta segunda-feira (17), após ter uma foto sensual publicada nas redes sociais. Ela, no entanto, foi mais modesta na hora de analisar seu próprio nude: "Até que ficou boa", brincou a artista.
O foto foi publicada pelo maquiador Alê de Souza, em sua conta no Instagram. "Lembranças de um de ano. Musa da Vida", escreveu ele ao lado da imagem, sem especificar quando e onde foi feita a imagem, que foi elogiada por vários famosos.
"Que Deus tenha piedade de nós, porque Claudia Raia não tem", brincou a cantora Iza. "Ah! Para. Que mulher mais linda, forte, suave, autentica!", elogiou Carol Kasting. "Como pode um negócio desses", afirmou Bruna Marquezine. "Quero ser assim um dia...", disse Taís Araujo. "Gente, achei que era uma escultura", completou Giovanna Ewbank.
Até mesmo o filho de Claudia Raia, Enzo Celulari, 22, comentou: "Mamãe, né". "Meu amigo, sua mãe é simplesmente maravilhosa, deu um tapa na cara de muita novinha", afirmou uma internauta a ele.