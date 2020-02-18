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'BBB 20': brothers brigam por biscoito, rapadura e arroz

Babu fez comida para três pessoas, e Bianca ficou chateada

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 08:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 08:29
"BBB 20": Babu e Bianca discutem por comida Crédito: TV Globo/Reprodução
As brigas por comida estão cada vez mais frequentes no BBB 20. Dessa vez, a discussão foi por conta da quantidade de arroz que Babu preparou. A princípio, ele fez a comida apenas para ele, Lucas e Prior, o que revoltou Bianca e Manu.
Babu havia deixado o arroz preparado na bancada da cozinha quando Bianca começou a mexer no alimento. Então, o competidor chamou a atenção dela, o que desencadeou mais uma briga por comida na casa.
Questionado se havia feito apenas para ele próprio, Babu confirmou: "Fiz, eu não sabia que todo mundo iria comer, estava tudo separado aí. Eu faria mais. As pessoas vão querer comer a minha comida?", disse. "Tudo bem, a gente faz. Vamos fazer outra panelinha?", respondeu Manu visivelmente contrariada.

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Com a resposta, Babu se aproximou das meninas para ter uma conversa mais franca, mas Bianca não gostou. "Não, Babu. Obrigada. Não quero conversar, de verdade. Aqui é de todo mundo, Babu. Não tem meu nem seu. Bota o seu nome, então. Olha como você fala: Oi? Oi? Ah, estou estressada já com isso tudo", esbravejou ela. "A gente tem que aprender a falar também e conviver", completou a influenciadora digital. Enquanto Babu saía de perto, Manu o chamou de louco.
Não é a primeira vez que acontece uma briga por comida na casa. Os participantes já entraram em desacordo por causa de biscoito e pela rapadura. Enquanto as meninas gostariam de dividir tudo igualmente, Babu e os meninos preferiam deixar à disposição de quem quisesse pegar, de acordo com a consciência de cada um.
Para piorar o clima na casa, Lucas não deu nenhuma estaleca para a compra do mercado da semana. A atitude de Lucas o colocou direto no paredão pelo voto do líder Guilherme.

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