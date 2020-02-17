Roberto Carlos elogia Bolsonaro e Paulo Guedes: 'Cachoeiro é linda'

O cantor Roberto Carlos foi um dos grandes homenageados no Carnaval de Vitória pela Boa Vista, que falou de talentos capixabas. Mas no último sábado (15), o cantor já causou rebuliço na web ao elogiar o presidente Jair Bolsonaro em coletiva de imprensa antes de embarcar em seu cruzeiro "Cruzeiro Emoções em Alto Mar".
Segundo informações da Gazeta do Povo, Roberto opinou: "Acho que o (Jair) Bolsonaro é muito bem-intencionado. Ele tem tido muita dificuldade com o pessoal em volta dele. Mas acho ele bom e já tem conseguido algumas coisas. Vamos torcer pelo país, que está na mão dele.
No domingo (17) foi a vez do Rei agradecer o ministro da Economia, Paulo Guedes, por ter citado Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, como destino turístico durante a polêmica do discurso de domésticas na Disney. "Agradeço ao Paulo Guedes por ter sugerido. É bom para a economia da minha cidade. Cachoeiro é linda. Tem montanhas e um rio que atravessa a cidade quase toda. Enfim, ela tem algo especial. É uma cidade simples, mas atraente", disse, durante outra entrevista com fãs a bordo do navio.