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Cultura Urbana

Cinco comunidades da Grande Vitória serão escolhidas para receber murais e oficinas gratuitas

Iniciativa abre inscrições para bairros da Grande Vitória interessados em receber atividades gratuitas e obras de arte produzidas com a comunidade
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 11 de Junho de 2026 às 15:01

MC.Arte irá selecionar cinco bairros periféricos para receber oficinas gratuitas e pintura coletiva.
MC.Arte irá selecionar cinco bairros periféricos para receber oficinas gratuitas e pintura coletiva. Melina Furlan

Os moradores da Grande Vitória terão a oportunidade de transformar os próprios bairros por meio da arte. Estão abertas, até sexta-feira (12), as inscrições para a edição 2026 do MC.Arte, iniciativa do Movimento Cidade que vai selecionar cinco comunidades da região metropolitana para receber oficinas gratuitas de arte urbana e a pintura coletiva de murais de até 100 metros quadrados.


A programação será realizada entre os dias 29 de junho e 31 de julho e prevê até dez atividades formativas gratuitas nos bairros escolhidos. Ao final do projeto, serão produzidos dez murais espalhados pelas comunidades participantes, com a colaboração de moradores e artistas capixabas convidados.


A proposta é aproximar crianças, jovens e adultos do universo do grafite e de outras linguagens urbanas contemporâneas, incentivando a criação coletiva e fortalecendo a relação entre arte, território e comunidade.


Segundo a diretora-geral do Movimento Cidade, Luísa Costa, a iniciativa busca ir além da transformação visual dos espaços urbanos.

MC.Arte irá selecionar cinco bairros periféricos para receber oficinas gratuitas e pintura coletiva.
MC.Arte irá selecionar cinco bairros periféricos para receber oficinas gratuitas e pintura coletiva. Melina Furlan

Mostra de cinema inédita

Além das intervenções urbanas, o MC.Arte também vai estrear uma mostra de cinema voltada à cultura urbana. A chamada pública está aberta para cineastas independentes de todo o país com curtas-metragens produzidos a partir de 2021 e com duração de até 25 minutos.


A mostra reunirá produções ligadas a temas como cidade, música, território e arte contemporânea. A organização ainda divulgará a data e o local das exibições.


As inscrições para as comunidades interessadas e para os realizadores audiovisuais seguem abertas até 12 de junho. O projeto selecionará os bairros que receberão as atividades ao longo dos próximos meses.

Serviço

Chamamento para comunidades
Inscrições até 12 de junho clicando aqui.
Período das oficinas: 29 de junho a 31 de julho
Mostra de Cinema MC.Arte
Inscrições aqui até 12 de junho

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