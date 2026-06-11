Cinco comunidades da Grande Vitória serão escolhidas para receber murais e oficinas gratuitas

Os moradores da Grande Vitória terão a oportunidade de transformar os próprios bairros por meio da arte. Estão abertas, até sexta-feira (12), as inscrições para a edição 2026 do MC.Arte, iniciativa do Movimento Cidade que vai selecionar cinco comunidades da região metropolitana para receber oficinas gratuitas de arte urbana e a pintura coletiva de murais de até 100 metros quadrados.
A programação será realizada entre os dias 29 de junho e 31 de julho e prevê até dez atividades formativas gratuitas nos bairros escolhidos. Ao final do projeto, serão produzidos dez murais espalhados pelas comunidades participantes, com a colaboração de moradores e artistas capixabas convidados.
A proposta é aproximar crianças, jovens e adultos do universo do grafite e de outras linguagens urbanas contemporâneas, incentivando a criação coletiva e fortalecendo a relação entre arte, território e comunidade.
Segundo a diretora-geral do Movimento Cidade, Luísa Costa, a iniciativa busca ir além da transformação visual dos espaços urbanos.
Mostra de cinema inédita
Além das intervenções urbanas, o MC.Arte também vai estrear uma mostra de cinema voltada à cultura urbana. A chamada pública está aberta para cineastas independentes de todo o país com curtas-metragens produzidos a partir de 2021 e com duração de até 25 minutos.
A mostra reunirá produções ligadas a temas como cidade, música, território e arte contemporânea. A organização ainda divulgará a data e o local das exibições.
As inscrições para as comunidades interessadas e para os realizadores audiovisuais seguem abertas até 12 de junho. O projeto selecionará os bairros que receberão as atividades ao longo dos próximos meses.
Serviço
Chamamento para comunidades
Inscrições até 12 de junho clicando aqui.
Período das oficinas: 29 de junho a 31 de julho
Mostra de Cinema MC.Arte
Inscrições aqui até 12 de junho