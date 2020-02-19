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Polêmica

Após críticas, Luiz Bacci diz que mãe o agradeceu por cobertura do caso

No Cidade Alerta desta terça (18), apresentador pediu desculpas aos telespectadores

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 08:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 08:01
O apresentador Luiz Bacci Crédito: Reprodução/Instagram @luizbacci
Após receber críticas por fala ao vivo para uma mãe que a sua filha tinha sido assassinada durante a exibição do Cidade Alerta (Record) de segunda-feira (17), Luiz Bacci pediu desculpas aos telespectadores no programa desta terça-feira (18). O caso gerou grande repercussão nas redes sociais. Internautas disseram que o apresentador foi insensível e sensacionalista. 
Bacci disse também que conversou com Andrea, mãe de Marcela, antes do Cidade Alerta desta terça, e que ela o agradeceu por ter acompanhado o caso. 
"A gente estava ao vivo e a informação chocante fez com que ela se sentisse mal. Assim que terminou o programa ontem [na segunda, dia 17] eu conversei com a dona Andrea, hoje eu também conversei com ela e ela fez questão de agradecer o Cidade Alerta", afirmou. 

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Segundo Bacci, a mãe da jovem pede que o programa continue no caso, porque ela "desconfia que outra pessoa tenha participado do assassinato da filha dela".
"Quero também me desculpar, pedir desculpa a você que nos assiste por essa situação. Aqui é um programa ao vivo e nós infelizmente estamos sujeitos a isso. Nós jamais teríamos a intenção de causar qualquer desconforto a essa família. Nossa única intenção é ajudar nesses casos, que às vezes ficam invisíveis na sociedade", disse o apresentador. 
Que esse assassinato da Marcela não seja mais um número, uma estatística. Eu peço desculpas a vocês, que assim como nós, ficaram chocados com a reação dessa mãezinha", concluiu Bacci.

ENTENDA

O Cidade Alerta estava cobrindo há dias o caso do desaparecimento de Marcela, 21, quando o apresentador entrou ao vivo para falar com Andrea, que torcia para que a filha estivesse bem.    
No mesmo momento, Bacci disse que tinha notícias em primeira mão para dar e falou para Andrea. "A senhora quer mesmo saber as novidades?". Ele colocou na linha, então, o advogado de Carlos, namorado de Marcela e suspeito de estar envolvido com o desparecimento da jovem.
Antes de Alan começar a falar, Bacci reforçou à mãe: "Vou precisar que a senhora seja muito forte porque ele vai falar com a gente ao vivo". 
O advogado, chamado Alan, contou que Carlos foi levado a delegacia por vontade própria. "Ele deu um breve depoimento, confessou a autoria do crime e nos levou ao local onde foi encontrado o corpo da Marcela. Não foi um crime premeditado."
 Ao descobrir, ao vivo, que a filha havia sido assassinada, a mãe começou a gritar: "Não, ele não fez isso com a minha filha". Ela arrancou os fones de ouvido e teve de ser carregada pela equipe de filmagem.
 Até o momento desta publicação, a Record TV não havia se posicionado sobre o assunto.

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