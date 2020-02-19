Após críticas, Luiz Bacci diz que mãe o agradeceu por cobertura do caso

O apresentador Luiz Bacci Crédito: Reprodução/Instagram @luizbacci

Após receber críticas por fala ao vivo para uma mãe que a sua filha tinha sido assassinada durante a exibição do Cidade Alerta (Record) de segunda-feira (17), Luiz Bacci pediu desculpas aos telespectadores no programa desta terça-feira (18). O caso gerou grande repercussão nas redes sociais. Internautas disseram que o apresentador foi insensível e sensacionalista.

Bacci disse também que conversou com Andrea, mãe de Marcela, antes do Cidade Alerta desta terça, e que ela o agradeceu por ter acompanhado o caso.

"A gente estava ao vivo e a informação chocante fez com que ela se sentisse mal. Assim que terminou o programa ontem [na segunda, dia 17] eu conversei com a dona Andrea, hoje eu também conversei com ela e ela fez questão de agradecer o Cidade Alerta", afirmou.

Segundo Bacci, a mãe da jovem pede que o programa continue no caso, porque ela "desconfia que outra pessoa tenha participado do assassinato da filha dela".

"Quero também me desculpar, pedir desculpa a você que nos assiste por essa situação. Aqui é um programa ao vivo e nós infelizmente estamos sujeitos a isso. Nós jamais teríamos a intenção de causar qualquer desconforto a essa família. Nossa única intenção é ajudar nesses casos, que às vezes ficam invisíveis na sociedade", disse o apresentador.

Que esse assassinato da Marcela não seja mais um número, uma estatística. Eu peço desculpas a vocês, que assim como nós, ficaram chocados com a reação dessa mãezinha", concluiu Bacci.

ENTENDA

O Cidade Alerta estava cobrindo há dias o caso do desaparecimento de Marcela, 21, quando o apresentador entrou ao vivo para falar com Andrea, que torcia para que a filha estivesse bem.

No mesmo momento, Bacci disse que tinha notícias em primeira mão para dar e falou para Andrea. "A senhora quer mesmo saber as novidades?". Ele colocou na linha, então, o advogado de Carlos, namorado de Marcela e suspeito de estar envolvido com o desparecimento da jovem.

Antes de Alan começar a falar, Bacci reforçou à mãe: "Vou precisar que a senhora seja muito forte porque ele vai falar com a gente ao vivo".

O advogado, chamado Alan, contou que Carlos foi levado a delegacia por vontade própria. "Ele deu um breve depoimento, confessou a autoria do crime e nos levou ao local onde foi encontrado o corpo da Marcela. Não foi um crime premeditado."

Ao descobrir, ao vivo, que a filha havia sido assassinada, a mãe começou a gritar: "Não, ele não fez isso com a minha filha". Ela arrancou os fones de ouvido e teve de ser carregada pela equipe de filmagem.