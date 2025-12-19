Home
Fiscalização de trânsito termina em confusão na Serra
Publicado em 19/12/2025 às 16h35
Caso aconteceu na quarta-feira (17) na Avenida Central de Laranjeiras

Uma fiscalização de trânsito terminou em confusão na quarta-feira (17), na Avenida Central de Laranjeiras, na Serra. Segundo a Guarda Municipal, a corporação foi acionada pela Central de Videomonitoramento para apoiar um agente do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) que estaria sendo ameaçado. Nas imagens (veja acima) é possível ver o momento em que o agente utiliza uma taser de choque para tentar conter o agressor. 

De acordo com a Guarda, a ocorrência começou após a autuação de um veículo estacionado em fila dupla e com o licenciamento vencido. Durante a abordagem, o condutor teria desacatado, ameaçado — inclusive de morte — e agredido o agente.

Ainda segundo a corporação, foi necessário "o uso progressivo da força para conter o homem". Com apoio da Polícia Militar, o suspeito foi detido e encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 31 anos, foi autuado em flagrante por ameaça e desacato. No entanto, foi liberado para responder em liberdade, após pagamento de fiança.

