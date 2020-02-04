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Independência financeira

Madonna oferece seu apartamento para Meghan e Harry alugarem em Nova York

O Palácio de Buckingham informou no dia 18 de janeiro que Harry e sua esposa, Meghan Markle, deixariam de representar oficialmente a rainha Elizabeth 2ª e de receber dinheiro público para cumprir deveres reais

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 19:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 19:41
A cantora Madonna Crédito: Reprodução/Instagram @madonnambix
A cantora Madonna, 61, resolveu dar uma dica imobiliária para príncipe Harry e Meghan Markle. O casal deixou a realeza britânica e agora quer viver de forma independente. E Madonna acredita que o seu apartamento é o melhor lugar.
Em vídeo publicado no Instagram, perguntou se ambos não gostariam de alugar sua casa em Nova York. "Harry, não vá para o para o Canadá. É tão chato lá. Vou deixá-los sublocar meu apartamento no Central Park West. São dois quartos, tem a melhor vista de Manhattan, uma varanda incrível", disse ela.
A chegada de Harry ao Canadá também foi registrada. Um fotógrafo captou o momento em que ele descia do avião, de forma separada dos demais passageiros, e entrava em um carro, vestindo gorro e jaqueta.
O Palácio de Buckingham informou no dia 18 de janeiro que Harry e sua esposa, Meghan Markle, deixariam de representar oficialmente a rainha Elizabeth 2ª e de receber dinheiro público para cumprir deveres reais. As mudanças valem a partir de março.
O anúncio ocorreu dez dias após Harry e Meghan comunicarem seu desejo de sair da realeza e trabalhar para conquistar a própria independência financeira.
A mudança do príncipe Harry e de sua mulher, Meghan, para o Canadá poderia impulsionar a indústria da moda em US$ 23,3 bilhões (cerca de R$ 97,9 bi), dizem especialistas, ao atrair a atenção para marcas locais. O casal anunciou neste mês que se afastaria de suas funções como membros da realeza britânica para proteger sua privacidade e obter independência financeira.

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