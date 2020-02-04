Madonna oferece seu apartamento para Meghan e Harry alugarem em Nova York

A cantora Madonna Crédito: Reprodução/Instagram @madonnambix

A cantora Madonna, 61, resolveu dar uma dica imobiliária para príncipe Harry e Meghan Markle. O casal deixou a realeza britânica e agora quer viver de forma independente. E Madonna acredita que o seu apartamento é o melhor lugar.

Em vídeo publicado no Instagram, perguntou se ambos não gostariam de alugar sua casa em Nova York. "Harry, não vá para o para o Canadá. É tão chato lá. Vou deixá-los sublocar meu apartamento no Central Park West. São dois quartos, tem a melhor vista de Manhattan, uma varanda incrível", disse ela.

A chegada de Harry ao Canadá também foi registrada. Um fotógrafo captou o momento em que ele descia do avião, de forma separada dos demais passageiros, e entrava em um carro, vestindo gorro e jaqueta.

O Palácio de Buckingham informou no dia 18 de janeiro que Harry e sua esposa, Meghan Markle, deixariam de representar oficialmente a rainha Elizabeth 2ª e de receber dinheiro público para cumprir deveres reais. As mudanças valem a partir de março.

O anúncio ocorreu dez dias após Harry e Meghan comunicarem seu desejo de sair da realeza e trabalhar para conquistar a própria independência financeira.