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Não mudou nada, mas os cabelos...

Sylvester Stallone aparece completamente grisalho e recebe elogios

Ator compartilhou o novo visual em sua rede social nesta terça (28)

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 22:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 22:52
Sylvester Stallone resolveu assumir os cabelos brancos Crédito: Instagram/@officialslystallone
Sylvester Stallone, 73, impressionou os seus seguidores nesta terça-feira (28) ao exibir seu novo visual. O astro de Hollywood assumiu os fios grisalhos em um vídeo publicado na sua rede social.
Com uma mensagem motivacional, Stallone aparece na gravação dizendo: "Continuem lutando meus amigos" e também escreveu um texto em sua legenda. "Às vezes acordo e não sinto vontade de fazer nada. Apenas relaxar. Apenas muito verdadeiro. Se alguém disser o contrário, está mentindo -é da natureza humana. Então você enrola, fica um pouco bravo consigo mesmo e percebe que você tem que fazer um depósito no banco."
Nos comentários, os fãs exaltaram o novo visual do ator. "Você está ótimo, está bonitão", escreveu uma seguidora de Stallone. Já outro fã completou: "O grisalho ficou bem em você. Continue verdadeiro." "Não é fácil viver todo esse tempo com fama e poder. Orgulho de você homem grisalho", afirmou um internauta.

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Michael Sylvester Gardenzio Stallone ficou muito conhecido pelos filmes "Rambo" e seu papel como Rock Balboa, considerados clássicos do cinema internacional. 
O seu último trabalho nos cinemas foi em 2019 com o filme "Rambo: Até o Fim". No Instagram, o artista tem 11,7 milhões de seguidores.

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