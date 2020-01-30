Sylvester Stallone aparece completamente grisalho e recebe elogios

Sylvester Stallone resolveu assumir os cabelos brancos Crédito: Instagram/@officialslystallone

Sylvester Stallone, 73, impressionou os seus seguidores nesta terça-feira (28) ao exibir seu novo visual. O astro de Hollywood assumiu os fios grisalhos em um vídeo publicado na sua rede social.

Com uma mensagem motivacional, Stallone aparece na gravação dizendo: "Continuem lutando meus amigos" e também escreveu um texto em sua legenda. "Às vezes acordo e não sinto vontade de fazer nada. Apenas relaxar. Apenas muito verdadeiro. Se alguém disser o contrário, está mentindo -é da natureza humana. Então você enrola, fica um pouco bravo consigo mesmo e percebe que você tem que fazer um depósito no banco."

Nos comentários, os fãs exaltaram o novo visual do ator. "Você está ótimo, está bonitão", escreveu uma seguidora de Stallone. Já outro fã completou: "O grisalho ficou bem em você. Continue verdadeiro." "Não é fácil viver todo esse tempo com fama e poder. Orgulho de você homem grisalho", afirmou um internauta.

Michael Sylvester Gardenzio Stallone ficou muito conhecido pelos filmes "Rambo" e seu papel como Rock Balboa, considerados clássicos do cinema internacional.