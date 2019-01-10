Xuxa é elogiada por postar foto sem maquiagem e de cabelo branco

Xuxa postou uma foto na praia nesta quarta (9) e, na legenda do registro, chamou a atenção para a cor da água, que aparecia no clique cristalina.
Mas o que mais surpreendeu os internautas foi o fato de a apresentadora estar sem maquiagem e com cabelos brancos à mostra. Por isso, ganhou uma enxurrada de comentários positivos pela atitude de aparecer nas redes sociais sem cerimônias com a aparência.
"A arte de envelhecer bem", comentou um fã. "Maravilhosa como sempre", escreveu outro internauta. "Linda e natural", disse outro. "A vida é generosa com você", declarou mais um fã.