Juliana Paes chega aos 40 anos e fala sobre ser sex symbol

A atriz Juliana Paes veste Balmain Crédito: JHSF Comunicação/Divulgação

Juliana Paes, em uma entrevista sem cerimônias e pautada por temas como chegar aos 40 e se respeitar, feminismo, redes sociais, diversidade e até sobre família e seus tempos como recepcionista bilíngue. Fotografada por Gil Inoue, a atriz vestiu peças da última coleção da Balmain, grife francesa que abre suas portas no Shopping Cidade Jardim na próxima sexta, 3 de maio. A edição de maio da revista Cidade Jardim traz, na capa, uma das atrizes mais importantes do País,, em uma entrevista sem cerimônias e pautada por temas como chegar aos 40 e se respeitar,, diversidade e até sobre família e seus tempos como recepcionista bilíngue. Fotografada por Gil Inoue, a atriz vestiu peças da, grife francesa que abre suas portas no Shopping Cidade Jardim na próxima sexta, 3 de maio.

Crédito: JHSF Comunicação/Divulgação

Em um papo de duas horas com Bruno Astuto, Juliana abriu o coração sobre a diferença entre o politicamente correto e ser verdadeiro no que você acredita: “Todo mundo quer levantar uma bandeira para se sentir importante, para que os outros comentem, apoiem”, diz a atriz. Sex Symbol e estrela da nova novela das nove, “A Dona do Pedaço”, Juliana diz que não quer, de forma alguma, parecer arrogante, mas que sempre usou a inteligência a seu favor, usando o o caminho do aprendizado, não o da dureza.

O que eu tenho percebido é que existe uma busca muito grande pelo politicamente correto, pelo agir corretamente. Mas as pessoas estão esquecendo que, talvez, o grande poder político é você conseguir apreciar e amar os outros independentemente das suas posturas políticas, das suas causas. Acho que é esse o grande desafio social, porque todo mundo quer levantar uma bandeira para se sentir importante, para que os outros comentem, apoiem Juliana Paes, atriz

Poucos sabem, mas ela trabalhou como secretária bilíngue por muito tempo, antes de ser atriz, pois seu sonho sempre foi ter um diploma universitário. Formada em Publicidade e Propaganda, Juliana contou que sua família era muito pobre e que, teve que trabalhar muito para pagar os estudos. "Vejo as pessoas reclamando muito que a vida é difícil. Ela não é simples para a maioria. Ninguém da minha família se formou. Ninguém. Minha família é muito pobre. Eu não falo muito sobre isso em entrevista, porque sempre parece o lugar do coitadismo, que eu detesto. Ninguém da minha família se formou. Queria ter um diploma, porque era muito importante para o meu pai. Trabalhei muito em muitos carnavais, como recepcionista, para pagar os estudos."

Supor que você precisa colocar para o mundo inteiro as suas opiniões sobre tudo é uma armadilha do ego e da vaidade. Por que tenho que entender de tudo, falar sobre tudo, emitir meu parecer sobre tudo? Eu quero me dar o luxo de ter opiniões guardadas só para mim, para o meu marido, para minha família Juliana Paes, atriz

Mãe de dois meninos, Juliana acha importante falar sobre o

movimento feminista