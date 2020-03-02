'BBB 20': no paredão, Gizelly se desespera: 'Quero ficar milionária'

Depois de ser indicada por Prior para o paredão no "BBB 20", Gizelly chorou muito durante sua justificativa para ficar na casa e pediu apoio do público.
A advogada de Vitória disse que quer continuar no reality da Globo e quer ser milionária.
"Estou vivendo os maiores sonhos da minha vida. Eu fui um furacão aqui como sou lá fora. Sou louca, sou amiga, mas sou feliz, que me confundo, que sou insegura. Mais verdadeira impossível. Bebi, caí, machuquei, amei muita gente, fiquei com raiva. Queria muito continuar aqui vivendo esse sonho e sendo milionária porque acho que advogada eu não vou ser mais", disse a capixaba.