Anitta comenta participação na novela 'Amor de Mãe'

Anitta fez uma participação especial na novela Amor de Mãe, da Globo, e falou nesta terça-feira, 3, sobre seu primeiro trabalho na teledramaturgia.
Durante cinco episódios da trama, a cantora interpretou a personagem Sabrina, que viveu um romance malsucedido com Ryan, papel de Thiago Martins.
"Ontem [2 de março] foi o último dia da Sabrina em Amor de Mãe. Nem tenho palavras para explicar a delícia que foi viver essa experiência. Vocês sabem que eu amo aprender coisas novas, e debutar como atriz ao lado dessas pessoas mais que generosas foi um prazer sem igual", escreveu ela, no Instagram.
Anitta agradeceu a equipe e disse que tem interesse em ser chamada para outras novelas ou séries.
Regina Casé, que interpreta dona Lurdes em Amor de Mãe, usou seu perfil no Instagram para demonstrar sua satisfação em atuar ao lado da cantora. "Adorei quando soube que a gente ia contracenar Porque sempre que a gente se encontra na pista, na rua, no show, na vida, a gente morre de dar risada, a gente dança, a gente quebra tudo e se diverte muito. E vai ser assim aqui também. Beijos, Anitta. Adorei", escreveu.