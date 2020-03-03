Anitta comenta participação na novela 'Amor de Mãe'

A cantora interpretou durante cinco episódios a personagem, Sabrina Crédito: Reproduçã/ Instagram anitta

Anitta fez uma participação especial na novela Amor de Mãe, da Globo, e falou nesta terça-feira, 3, sobre seu primeiro trabalho na teledramaturgia.

Durante cinco episódios da trama, a cantora interpretou a personagem Sabrina, que viveu um romance malsucedido com Ryan, papel de Thiago Martins.

"Ontem [2 de março] foi o último dia da Sabrina em Amor de Mãe. Nem tenho palavras para explicar a delícia que foi viver essa experiência. Vocês sabem que eu amo aprender coisas novas, e debutar como atriz ao lado dessas pessoas mais que generosas foi um prazer sem igual", escreveu ela, no Instagram.

Anitta agradeceu a equipe e disse que tem interesse em ser chamada para outras novelas ou séries.