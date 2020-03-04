'BBB 20': Guilherme fala de Bianca e Victor Hugo: 'Não soube dosar'

O ex-BBB Guilherme Napolitano no "Mais Você", na Globo Crédito: TV Globo/Reprodução

Guilherme foi eliminado do "BBB 20" na noite desta terça (3) . Nesta manhã de quarta (4), o bonitão ocupou a mesa de café da manhã do "Mais Você", com Ana Maria Braga, e comentou sobre algumas polêmicas que acabou se envolvendo dentro da casa mais vigiada do Brasil.

No papo, o modelo falou sobre sua relação com Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Victor Hugo e entendeu que "não soube dosar" a amizade com a influenciadora.

"Eu não soube dosar a minha amizade com a Bianca, que sempre foi verdadeira. Ela foi a primeira pessoa que eu tive a abertura de amizade sincera (na casa)", disse. "A minha intenção com ela sempre foi das melhores, de cuidar dela. A minha amizade com ela foi sincera desde o começo, tanto da minha parte quanto da dela", continuou.