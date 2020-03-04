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Eliminado do reality

'BBB 20': Guilherme fala de Bianca e Victor Hugo: 'Não soube dosar'

Brother abriu o jogo sobre seus relacionamentos amorosos e afetivos dentro do 'BBB 20' com Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Publicado em 04 de Março de 2020 às 10:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 10:26
O ex-BBB Guilherme Napolitano no "Mais Você", na Globo Crédito: TV Globo/Reprodução
Guilherme foi eliminado do "BBB 20" na noite desta terça (3). Nesta manhã de quarta (4), o bonitão ocupou a mesa de café da manhã do "Mais Você", com Ana Maria Braga, e comentou sobre algumas polêmicas que acabou se envolvendo dentro da casa mais vigiada do Brasil. 
No papo, o modelo falou sobre sua relação com Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Victor Hugo e entendeu que "não soube dosar" a amizade com a influenciadora. 
"Eu não soube dosar a minha amizade com a Bianca, que sempre foi verdadeira. Ela foi a primeira pessoa que eu tive a abertura de amizade sincera (na casa)", disse. "A minha intenção com ela sempre foi das melhores, de cuidar dela. A minha amizade com ela foi sincera desde o começo, tanto da minha parte quanto da dela", continuou. 

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Sobre Victor Hugo, o bonitão comparou: "A partir do momento que eu me envolvi com a Gabriela, eu não soube dosar este carinho que eu já tinha com a Bianca como amiga. E este carinho que eu tive com ela eu também tive com outras pessoas lá, com o Victor Hugo por exemplo".

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