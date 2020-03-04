Paula Sperling, vencedora do 'BBB 19', quer que Prior ganhe 'BBB 20'

A ex-BBB Paula Sperling Crédito: Reprodução/Instagram @paulasperlingreal

Vencedora do Big Brother Brasil 19 , Paula von Sperling disse que Manu Gavassi, embora seja fofa e engraçada, tem uma atuação apagada no BBB 20 . "Pelo o que estou vendo, ela ainda é planta. Ela é meme, engraçada, está lutando pela causa [das mulheres] lá dentro, mas acho que tem gente mais protagonista que ela", disse.

A declaração da campeã do reality foi dada em entrevista ao programa Luciana By Night, que vai ao ar na noite desta terça-feira (3), na RedeTV!.

Depois do fim do seu contrato com a Globo , Paula afirmou também que não tem planos de seguir carreira artística. "Eu nunca quis trabalhar com esse lado. Nunca almejei, porque sempre fui caseira. Na minha cidade, ninguém me conhecia direito", contou ela, que é natural de Lagoa Santa, em Minas.

Anteriormente, Paula já tinha provocado polêmica ao dizer, em entrevista à Quem, que acredita que Felipe Prior será o vencedor desta edição.

"Eu gosto muito dele, é o único da casa que me faz rir, o resto quer mostrar demais sensatez, ele não, ele está jogando", afirmou.