Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Compromisso marcado

Susana Vieira não participará da cerimônia de posse de Regina Duarte

Convidada, atriz diz que não poderá comparecer porque tem gravação no Rio

Publicado em 04 de Março de 2020 às 08:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 08:48
A atriz Susana Vieira Crédito: Reprodução/Instagram @susanavieiraoficial
Convidada por Regina DuarteSusana Vieira, 77, não vai comparecer à posse da colega como nova secretária de Cultura de Jair Bolsonaro, que acontece nesta quarta-feira (4), em Brasília. Segundo a assessoria de imprensa da atriz, ela vai gravar a semana inteira nos Estúdios Globo (antigo Projac) no Rio e, por isso, não poderá estar presente na cerimônia. 
Susana Vieira está no ar como a personagem Emília, da novela "Éramos Seis". Ela é uma das principais apoiadoras de Regina no novo cargo. "Eu acho a Regina maravilhosa, e ela vai fazer bem [o trabalho na Secretaria]. Quero que todo mundo a respeite. Quem não respeitar, vou sair na porrada. Pronto, já dei a frase que vocês [jornalistas] queriam", afirmou a atriz, em entrevista durante o Carnaval, no Rio. 
Regina Duarte foi convidada pelo governo para assumir a pasta no dia 17 de janeiro. Ela entra no lugar de Roberto Alvim, demitido por Bolsonaro após publicar um vídeo parafraseando um ministro da Alemanha nazista.
"Que Deus me ilumine para que eu possa agora, na Secretaria Especial de Cultura do Governo Bolsonaro, honrar meus aprendizados em benefício das artes e das expressões culturais da população do meu país", afirmou Regina, ao aceitar o cargo.
Na última sexta-feira (28), a Globo divulgou nota oficializando o rompimento do contrato da atriz com a emissora. Regina Duarte estava no elenco da Globo desde 1969, quando atuou no folhetim "Véu de Noiva".

Veja Também

"BBB 20": Pyong se salva e Guilherme é eliminado em paredão histórico

Anitta comenta participação na novela "Amor de Mãe"

Maquiador capixaba viaja ao Oriente Médio para dar curso vip

Desde então, Regina deu vida a papéis marcantes na teledramaturgia brasileira. Ao todo foram 31 novelas, oito especiais e centenas de episódios em séries e minisséries na Globo. 
Uma das novelas mais marcantes que a atriz participou ao lado de Susana Vieira foi "Por Amor", sucesso de 1997, reprisada no ano passado pela Gobo. Na história de Manoel Carlos, Regina deu vida à protagonista Helena, que tinha embates frequentes com a vilã Branca, interpretada por Susana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência
Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus
Carro capotou após colisão com caminhão
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados