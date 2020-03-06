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Gigi pistola!

Gizelly no labirinto do 'BBB 20': 'Azar no amor, no jogo, azar em tudo'

A capixaba também alertou Marcela, sua dupla na prova do líder do 'BBB 20', e ainda reclamou: 'Esse Dummy com aquela cara de bobo dele'

Publicado em 06 de Março de 2020 às 10:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 10:53
"BBB 20": a capixaba Gizelly Crédito: TV Globo/Reprodução
O apelido "Gigi Furacão" fez muito mais sentido depois de o Brasil inteiro ver Gizelly reclamando e quase colocando abaixo o labirinto do "BBB 20". Na noite desta quinta (5) ela e a dupla Marcela participaram da prova do líder e foram eliminadas de tanto que demoraram durante o percurso. 
No teste, as duas tinham que encontrar alguns itens pelos corredores do labirinto e, em seguida, voltar ao ponto de partida. A capixaba, que mora em Jardim da Penha, virou até piada na web por morar em um bairro de Vitória conhecido por ser difícil de andar pelas ruas parecidas e cruzadas e não conseguir desvendar a prova do reality da Globo.
Mas, em meio ao nervosismo de não conseguir completar a prova, enquanto ainda tentava concluir com êxito o teste, Gizelly soltou: "A gente é burra demais. Esse Dummy (boneco assistente do 'BBB') com aquela cara de bobo dele. Ali não é, não é, Marcela vai para lá. Deus do céu". 

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Em seguida, a capixaba reclamou: "Estou (xingamento). Pelo amor de Deus. Vai ter azar tem azar no amor, azar no jogo, azar em tudo". Neste ponto, elas já somavam mais de 257 segundo de prova, sendo que os vencedores do teste, Pyong e Daniel, realizaram a mesma prova em 55 segundos

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