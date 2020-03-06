Gizelly no labirinto do 'BBB 20': 'Azar no amor, no jogo, azar em tudo'

No teste, as duas tinham que encontrar alguns itens pelos corredores do labirinto e, em seguida, voltar ao ponto de partida. A capixaba, que mora em Jardim da Penha, virou até piada na web por morar em um bairro de Vitória conhecido por ser difícil de andar pelas ruas parecidas e cruzadas e não conseguir desvendar a prova do reality da Globo.
Mas, em meio ao nervosismo de não conseguir completar a prova, enquanto ainda tentava concluir com êxito o teste, Gizelly soltou: "A gente é burra demais. Esse Dummy (boneco assistente do 'BBB') com aquela cara de bobo dele. Ali não é, não é, Marcela vai para lá. Deus do céu".
Em seguida, a capixaba reclamou: "Estou (xingamento). Pelo amor de Deus. Vai ter azar tem azar no amor, azar no jogo, azar em tudo". Neste ponto, elas já somavam mais de 257 segundo de prova, sendo que os vencedores do teste, Pyong e Daniel, realizaram a mesma prova em 55 segundos.