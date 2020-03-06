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Foto: Pabllo Vittar coloca bumbum para jogo: 'Cabe uma penteadeira'

Cantora postou foto em que surge com o bumbum completamente à mostra durante uma ducha

Publicado em 06 de Março de 2020 às 09:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 09:56
A cantora Pabllo Vittar Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar
Pabllo Vittar quis aumentar a temperatura da web nesta quinta (5) e decidiu postar uma foto para lá de sensual no Instagram. 
No clique, a cantora surge completamente nua e tomando uma ducha. Pelo ângulo em que foi feita a imagem, é possível ver o bumbum da drag, totalmente à mostra. "Make waves no war (faça ondas sem guerra)", legendou. 
Os fãs deliraram com o clique e logo Pabllo recebeu centenas de milhares de elogios. "Elas que lutem", soltou a primeira fã. O colega Mateus Carrilho comentou: "Salvou meu dia". Em seguida, Hugo Gloss também deixou sua opinião com o trecho de uma música: "Te dou parabéns! Cade três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira". 

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Até Emicida deixou um comentário no clique que tem quase 800 mil curtidas até a manhã desta sexta (6): "I'm devasted". 
Ver essa foto no Instagram

make waves no war ?

Uma publicação compartilhada por Pabllo Vittar (@pabllovittar) em

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