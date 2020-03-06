Foto: Pabllo Vittar coloca bumbum para jogo: 'Cabe uma penteadeira'

A cantora Pabllo Vittar Crédito: Reprodução/Instagram @pabllovittar

Pabllo Vittar quis aumentar a temperatura da web nesta quinta (5) e decidiu postar uma foto para lá de sensual no Instagram.

No clique, a cantora surge completamente nua e tomando uma ducha. Pelo ângulo em que foi feita a imagem, é possível ver o bumbum da drag, totalmente à mostra. "Make waves no war (faça ondas sem guerra)", legendou.

Os fãs deliraram com o clique e logo Pabllo recebeu centenas de milhares de elogios. "Elas que lutem", soltou a primeira fã. O colega Mateus Carrilho comentou: "Salvou meu dia". Em seguida, Hugo Gloss também deixou sua opinião com o trecho de uma música: "Te dou parabéns! Cade três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira".