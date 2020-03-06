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Entrevista a Leo Dias

'Posso ser feliz sozinha', diz Luciana Gimenez após beijar milionário

Em entrevista ao colunista Leo Dias, apresentadora fala sobre o novo namorado, Eduardo Buffara

Publicado em 06 de Março de 2020 às 09:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 09:43
Carnaval 2020: a apresentadora Luciana Gimenez com o namorado, Eduardo Buffara Crédito: Reprodução/Instagram @babadosemacaooficial
Luciana Gimenez foi um dos assuntos mais comentados do Carnaval 2020. A bonita foi vista dando aquele beijo no empresário Eduardo Buffara bem no meio de um dos camarotes mais bombados da Sapucaí. Bem resolvida, em entrevista ao colunista Leo Dias, a apresentadora diz que está se jogando na relação com o milionário carioca de 29 anos, filho do todo-poderoso da construção civil Gilberto Buffara. 
"Acredito que sou uma mulher, solteira, livre, trabalho, sou uma boa mãe, aliás, o que eu melhor faço nessa vida. Sou uma boa filha, então acho que tenho o direito de ser feliz. E felicidade é um conceito amplo, não preciso estar acompanhada para ser feliz. Sou uma mulher muito bem resolvida, já passei por muita coisa nessa vida para me preocupar com o que as pessoas possam estar falando ou imaginando a meu respeito", afirma, em bate-papo com o colunista. 
A apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
Após o beijo neste primeiro episódio em público, que parou o cercadinho vip, Luciana foi no Desfile das Campeãs acompanhada novamente do namorado. Dado - como é conhecido - apareceu segurando o guarda-chuva para a amada, já que o Rio de Janeiro estava sob um verdadeiro temporal. 

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"Eu acredito que posso estar realmente sozinha e feliz, sou autossuficiente, tenho meus filhos, estou num momento da minha vida fazendo muita coisa de trabalho. Então, eu posso ser feliz sozinha. Todo mundo tem que ser feliz sozinho, não pode depender de outra pessoa para criar sua felicidade. Claro, você pode ficar mais feliz, mas tem que se 'autobastar'. Se não, ficamos correndo atrás de uma felicidade que não temos controle", continuou, na entrevista dada a Leo Dias. 

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