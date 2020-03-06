'Posso ser feliz sozinha', diz Luciana Gimenez após beijar milionário

Carnaval 2020: a apresentadora Luciana Gimenez com o namorado, Eduardo Buffara Crédito: Reprodução/Instagram @babadosemacaooficial

Luciana Gimenez foi um dos assuntos mais comentados do Carnaval 2020 . A bonita foi vista dando aquele beijo no empresário Eduardo Buffara bem no meio de um dos camarotes mais bombados da Sapucaí. Bem resolvida, em entrevista ao colunista Leo Dias, a apresentadora diz que está se jogando na relação com o milionário carioca de 29 anos, filho do todo-poderoso da construção civil Gilberto Buffara.

"Acredito que sou uma mulher, solteira, livre, trabalho, sou uma boa mãe, aliás, o que eu melhor faço nessa vida. Sou uma boa filha, então acho que tenho o direito de ser feliz. E felicidade é um conceito amplo, não preciso estar acompanhada para ser feliz. Sou uma mulher muito bem resolvida, já passei por muita coisa nessa vida para me preocupar com o que as pessoas possam estar falando ou imaginando a meu respeito", afirma, em bate-papo com o colunista.

A apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez

Após o beijo neste primeiro episódio em público, que parou o cercadinho vip, Luciana foi no Desfile das Campeãs acompanhada novamente do namorado. Dado - como é conhecido - apareceu segurando o guarda-chuva para a amada, já que o Rio de Janeiro estava sob um verdadeiro temporal.