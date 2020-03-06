'BBB 20': Gizelly vira piada no labirinto: 'Mora em Jardim da Penha'

Gizelly e Marcela ficaram perdidonas na noite desta quinta-feira (5) enquanto tentavam escapar do labirinto montado por uma loja de departamento para a prova do líder desta semana. No teste, os brothers tinham que encontrar produtos espalhados pelos corredores e depois achar a saída do local.
As duas foram as que mais demoraram para conseguir realizar a prova e estavam tendo tanta dificuldade em conseguir concluir o teste que o apresentador do reality da Globo, Tiago Leifert, decidiu eliminá-las, já que elas estavam longe de bater o recorde e conquistar a liderança da semana, que ficou com a dupla Pyong e Daniel.
Os capixabas que acompanham o "BBB 20" sabem que a representante do Espírito Santo mora em Jardim da Penha, assim como o restante do Brasil, já que Gizelly já deu exemplos criticando até seletividade penal em Vitória durante conversas que já teve com os colegas confinados. E justamente por isso, no Twitter, os fãs nas perdoaram o fato de a advogada não ter vencido a prova.
"Gizelly, se você sabe andar em Jardim da Penha você tem que saber andar nesse labirinto", soltou uma fã. Outro disse: "Mano, esse labirinto é fichinha para quem mora em Jardim da Penha, poxa, Gizelly".
Um seguidor ficou perplexo com a derrota da sister capixaba e foi à internet debater: "Inexplicável! Gizelly mora em Jardim da Penha e foi se perder em um labirinto no 'BBB'? Qual é, Gizelly? Honre as praças de JP".