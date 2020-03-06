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Ficou perdidona!

'BBB 20': Gizelly vira piada no labirinto: 'Mora em Jardim da Penha'

Moradora de Jardim da Penha, em Vitória, bairro que é conhecido por ser parecido com um labirinto, perdeu a prova do líder com a dupla Marcela e virou piada na web: 'Honre as praças do seu bairro!'

Publicado em 06 de Março de 2020 às 08:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 08:37
"BBB 20": Gizelly e Marcela se perdem em prova do líder com labirinto no reality da Globo Crédito: TV Globo/Reprodução
Gizelly e Marcela ficaram perdidonas na noite desta quinta-feira (5) enquanto tentavam escapar do labirinto montado por uma loja de departamento para a prova do líder desta semana. No teste, os brothers tinham que encontrar produtos espalhados pelos corredores e depois achar a saída do local. 
As duas foram as que mais demoraram para conseguir realizar a prova e estavam tendo tanta dificuldade em conseguir concluir o teste que o apresentador do reality da GloboTiago Leifert, decidiu eliminá-las, já que elas estavam longe de bater o recorde e conquistar a liderança da semana, que ficou com a dupla Pyong e Daniel. 
Os capixabas que acompanham o "BBB 20" sabem que a representante do Espírito Santo mora em Jardim da Penha, assim como o restante do Brasil, já que Gizelly já deu exemplos criticando até seletividade penal em Vitória durante conversas que já teve com os colegas confinados. E justamente por isso, no Twitter, os fãs nas perdoaram o fato de a advogada não ter vencido a prova. 

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"Gizelly, se você sabe andar em Jardim da Penha você tem que saber andar nesse labirinto", soltou uma fã. Outro disse: "Mano, esse labirinto é fichinha para quem mora em Jardim da Penha, poxa, Gizelly". 
Um seguidor ficou perplexo com a derrota da sister capixaba e foi à internet debater: "Inexplicável! Gizelly mora em Jardim da Penha e foi se perder em um labirinto no 'BBB'? Qual é, Gizelly? Honre as praças de JP". 

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