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Quarto Branco na mira

'BBB 20': novo paredão pode ter até cinco participantes

Primeiro que apertar botão vermelho no Quarto Branco irá automaticamente para berlinda

Publicado em 06 de Março de 2020 às 08:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 08:13
O quarto branco já foi usado em edições anteriores do Big Brother Brasil, como na edição 9 Crédito: Reprodução
É o anjo que vai indicar o primeiro participante que deverá entrar no Quarto Branco no Big Brother Brasil 20. E esse brother vai escolher outras duas pessoas para ir com ele, com exceção do líder e do anjo, que nesta semana é autoimune.
Como a dinâmica faz parte do castigo do monstro, ela vai até domingo (8). Se nenhum dos três indicados do Quarto Branco apertar o botão para sair, os três estão no paredão. Desta forma, a berlinda pode ter cinco brothers, somando o indicado pelo líder e o mais votado da casa.
Já se um deles apertar o botão para sair do Quarto Branco, os outros dois estão livres da berlinda, e o paredão é triplo. Segundo Tiago Leifert explicou na noite desta quinta-feira (5), não há prova bate e volta neste paredão.

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Boninho, diretor do núcleo responsável pelo reality show na Globo, já deu a entender que o Quarto Branco, desta vez, terá um teto que vai diminuir o pé direito do cômodo a medida que o tempo passar.
Ao longo da história do reality, oito participantes já passaram pelo cômodo monocromático, que estreou no "BBB 9". Na ocasião, três participantes foram convocados a se distanciarem do convívio dos demais competidores para ficarem isolados nesse espaço. Um deles acabou sendo eliminado após desistência.
Na edição do ano seguinte, o "BBB 10", ocorreu de novo, mas naquela ocasião ninguém foi eliminado.

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