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BBB20

Prior se revolta com perda de estalecas por Daniel e provoca punição

No BBB 20, arquiteto entrou na piscina durante a festa da líder, o que é proibido

Publicado em 05 de Março de 2020 às 19:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 19:49
Felipe Prior é participante do BBB 20 Crédito: Globo/Divulgação
As infrações e punições sofridas por Daniel desde sua entrada no Big Brother Brasil 20, foi um dos principais assuntos da festa da noite desta quarta-feira (4). Ivy alertou o brother, Marcela chegou a chorar e Felipe Prior resolveu entrar na piscina e tomar uma punição ele mesmo em protesto.
"Se ele tem o direito de perder, eu também tenho. Só que eu tenho dinheiro para gastar", declarou Prior ao entrar na piscina durante a festa, o que é proibido. Logo depois, ele afirmou a mesma coisa a Daniel, que argumentou não fazer de propósito. "Agora eu me revoltei... Cheguei ao meu limite", concluiu o arquiteto.
"O cara está tirando com a minha cara. Ninguém é besta aqui, não. Já banquei duas semanas. Não vou bancar mais ninguém. Não trouxe nenhum filho meu... Ele vai aprender. Todo mundo está passando a mão na cabeça, todo mundo que está passando a mão na cabeça vai aprender igual", disse ele em conversa com Pyong. 

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Marcela tentou alertar o namorado: "Entende que isso aqui é uma casa com regras. Você aceitou estar aqui", afirmou ela, que chegou a chorar. "Presta atenção, se cuida. A gente não vai conseguir te proteger se isso não parar", concluiu ela.
A situação foi assunto em muitas rodas de conversa ao longo da noite. Ivy, no entanto, foi uma das participantes que também alertou o colega: "Você está brincando com uma coisa muito séria aqui na casa e que pode virar motivo de voto. E, em uma dessas, você sai da casa". O brother respondeu apenas: "Está bom".
Daniel já foi punido com perda de estalecas em diversas ocasiões, principalmente por esquecer o uso do microfone. Com isso, em algumas ocasiões ele chegou a não ter "dinheiro" para contribuir com a compra de comida na casa, o que já provocou discussões anteriores entre os participantes.

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