'BBB 20': Victor Hugo abre o jogo sobre Guilherme: 'Eu amava'

Victor Hugo, que nunca escondeu que gostava do ex-brother, desabafou na cozinha da casa mais vigiada do Brasil que o amava: ""Eu estava sofrendo, coração destruído, nunca tinha passado por aquilo na minha vida".
"Eu nunca passei por isso na vida. Eu não tinha noção do quanto eu amava de verdade o Guilherme, sabia? Ontem ficou muito mais claro, mais que tudo. Muito forte, né? Mas é verdade", continuou o psicólogo, enquanto conversava com Mari.
"Perto daquilo que passei de tudo, em relação a ver ele com a Gabi também, eram coisas que, óbvio, mexeram comigo em alguns momentos. Depois eu consegui equilibrar bem", finalizou Victor Hugo.