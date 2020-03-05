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Coração destruído

'BBB 20': Victor Hugo abre o jogo sobre Guilherme: 'Eu amava'

Brother conversou com Mari na cozinha do 'BBB 20' e disse que ficou com o coração destruído quando o modelo foi eliminado

Publicado em 05 de Março de 2020 às 08:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 08:33
"BBB 20": Guilherme e Victor Hugo Crédito: TV Globo/Reprodução
Guilherme não só atraiu o coração de Gabi dentro do "BBB 20". Ele também chamou a atenção de Victor Hugo, que está sofrendo desde que o bonitão foi eliminado do reality da Globo
Victor Hugo, que nunca escondeu que gostava do ex-brother, desabafou na cozinha da casa mais vigiada do Brasil que o amava: ""Eu estava sofrendo, coração destruído, nunca tinha passado por aquilo na minha vida". 
"Eu nunca passei por isso na vida. Eu não tinha noção do quanto eu amava de verdade o Guilherme, sabia? Ontem ficou muito mais claro, mais que tudo. Muito forte, né? Mas é verdade", continuou o psicólogo, enquanto conversava com Mari. 

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"Perto daquilo que passei de tudo, em relação a ver ele com a Gabi também, eram coisas que, óbvio, mexeram comigo em alguns momentos. Depois eu consegui equilibrar bem", finalizou Victor Hugo. 

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