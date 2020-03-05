'BBB 20': Victor Hugo abre o jogo sobre Guilherme: 'Eu amava'

"BBB 20": Guilherme e Victor Hugo Crédito: TV Globo/Reprodução

Guilherme não só atraiu o coração de Gabi dentro do " BBB 20 ". Ele também chamou a atenção de Victor Hugo, que está sofrendo desde que o bonitão foi eliminado do reality da Globo

Victor Hugo, que nunca escondeu que gostava do ex-brother, desabafou na cozinha da casa mais vigiada do Brasil que o amava: ""Eu estava sofrendo, coração destruído, nunca tinha passado por aquilo na minha vida".

"Eu nunca passei por isso na vida. Eu não tinha noção do quanto eu amava de verdade o Guilherme, sabia? Ontem ficou muito mais claro, mais que tudo. Muito forte, né? Mas é verdade", continuou o psicólogo, enquanto conversava com Mari.