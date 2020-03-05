Andressa Urach investe na carreira de cantora e surpreende fãs

A modelo Andressa Urach agora quer saber de cantar. Mais uma vez, a bonita surpreendeu os fãs ao anunciar a novidade profissional em suas redes sociais nesta quarta (4).
A ex-Miss Bumbum, que já há alguns anos se converteu, agora decidiu investir na carreira de cantora. Após lançar dois livros e trabalhar como apresentadora, ela está apostando na música.
Em seu perfil do Instagram, Andressa anunciou que passou uma manhã inteira gravando sua primeira música em um estúdio do Rio de Janeiro. Trata-se de "Noite Virou Dia", de composição de sua amiga Elisa Hares.
"Que dia incrível! Breve em todas as plataformas a minha nova música: 'Noite Virou Dia", legendou a artista.