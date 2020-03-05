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Gravou música

Andressa Urach investe na carreira de cantora e surpreende fãs

Ex-Miss Bumbum já foi a um estúdio do Rio de Janeiro fazer gravação de sua nova música

Publicado em 05 de Março de 2020 às 08:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 08:27
A artista Andressa Urach Crédito: Reprodução/Instagram @andressaurachoficial
A modelo Andressa Urach agora quer saber de cantar. Mais uma vez, a bonita surpreendeu os fãs ao anunciar a novidade profissional em suas redes sociais nesta quarta (4). 
A ex-Miss Bumbum, que já há alguns anos se converteu, agora decidiu investir na carreira de cantora. Após lançar dois livros e trabalhar como apresentadora, ela está apostando na música.

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Em seu perfil do Instagram, Andressa anunciou que passou uma manhã inteira gravando sua primeira música em um estúdio do Rio de Janeiro. Trata-se de "Noite Virou Dia", de composição de sua amiga Elisa Hares. 
"Que dia incrível! Breve em todas as plataformas a minha nova música: 'Noite Virou Dia", legendou a artista. 

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