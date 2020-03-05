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Amor sem idade

Mamma Bruschetta vive romance com militar 36 anos mais jovem que ela

Apresentadora se recupera de tratamento contra câncer no esôfago

Publicado em 05 de Março de 2020 às 08:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 08:07
A apresentadora Mamma Bruschetta Crédito: Reprodução/Instagram @mammabruschetta
Mamma Bruschetta, 70, está em um relacionamento com um militar de 34 anos. A informação foi dada pela apresentadora à revista Quem e confirmada pela reportagem.
Segundo o assessor dela, os dois já eram amigos e se reaproximaram recentemente, mas ainda não denominam a relação como namoro. "Eles estão se conhecendo melhor", disse.  Para manter a discrição sobre o affair, Mamma não postou fotos dele nem divulgou o seu nome.  
"Está tudo muito recente. Melhor esperarmos para ver como será", disse ela à Quem. A apresentadora também contou que o novo amor a apoiou durante o tratamento que ela fez contra um câncer no esôfago. "Ele me dá apoio e me ajuda nos cuidados. Também está sempre me animando."
Em outras entrevistas no passado, Mamma contou que chegou a ficar 40 anos sem sexo. O jejum se encerrou no início do ano passado, quando a apresentadora revelou que voltou a se relacionar e ter envolvimentos amorosos.
Nesta quarta-feira (4), Mamma publicou um vídeo em seu perfil no Instagram tranquilizando os fãs sobre o seu estado de saúde. "Estou muito bem, me recuperando da quimioterapia e da radioterapia, e estou sendo cuidada por bons médicos", afirmou. Ela também contou que perdeu alguns quilos, porque está comendo menos e que deve voltar à ativa em breve. 

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Segundo a assessoria da apresentadora, Mamma segue contratada do SBT e Silvio Santos quer o retorno dela ao Fofocalizando. Daqui a dois meses, a apresentadora vai passar por uma nova endoscopia para ver se o câncer foi erradicado ou não, e a partir disso, a equipe médica vai apontar os próximos passos do tratamento. 
Em entrevista ao site F5, Mamma contou que descobriu o câncer sem querer, quando foi afastada do Fofocalizando, no fim do ano passado.
"Tinha pedido um afastamento pro futuro, para fazer uma cirurgia bariátrica [redução de estômago]. Eles precisavam modificar o sofá e começou comigo, simples assim. Aí eu aproveitei e fui direto atrás da cirurgia, que foi quando descobri o câncer".

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