BBB 20 tem recorde de audiência com eliminação de Guilherme

O ex-BBB Guilherme Napolitano no "Mais Você", na Globo Crédito: TV Globo/Reprodução

A disputa acirrada entre Guilherme e Pyong no paredão desta semana do "Big Brother Brasil 20" rendeu bons números de audiência para a Globo. O modelo acabou saindo com 56,07% dos votos, enquanto o hipnólogo permaneceu no jogo junto com Gizelly, que também corria o risco de eliminação.

O reality show marcou 28 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a pouco mais de 74.987 domicílios no Kantar Ibope), o recorde desta edição do programa até o momento.

Antes, o recorde do "BBB 20" havia sido registrado na segunda-feira (2), quando Tiago Leifert deu uma bronca em Pyong. Na ocasião, foram registrados 27,2 pontos na Grande São Paulo. A estreia do programa, em janeiro, havia registrado 25 pontos -3 a mais que a da edição de 2019.

No Rio de Janeiro, foram 30 pontos (o que equivale a 47.454 domicílios na medição do instituto de pesquisa). O programa já havia alcançado a mesma marca na capital fluminense anteriormente.

A Globo já havia divulgado durante a exibição que o paredão também obteve o maior número de votos da história do programa. Foram mais de 416 milhões de votos, superando com folga o recorde anterior -202 milhões de votos obtidos em 2019, quando Elana deixou o programa ao perder a disputa para Carol e Paula.

Nas redes sociais, o impacto do sexto paredão do programa também foi grande. Na terça-feira (3), foram registrados mais de 2,5 milhões de depoimentos sobre o programa em redes sociais. Para efeito de comparação, foi um crescimento de 54% com relação à terça-feira anterior.